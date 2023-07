“Sembri più vecchio di tuo padre”, Marco Morandi risponde con eleganza alle critiche degli haters Marco Morandi interviene sui social per rispondere a una sfilza di commenti da parte di chi critica il suo aspetto fisico. Lo fa con educazione con un pizzico di leggera ironia: “Quando ho visto i primi capelli bianchi allo specchio, mi sono detto anch’io ‘sembri più vecchio di tuo padre’!”.

A cura di Giulia Turco

Se c'è una dote innegabile della famiglia Morandi è certamente quella dei modi garbati e pacifici. Difficile immaginare Gianni Morandi su tutte le furie, o perdere la pazienza dietro a certe scaramucce. Tale padre e tale figlio, si può dire in questi casi, visto che Marco Morandi, figlio dell'artista anche lui cantautore, ha dato una bella lezione di stile a diversi utenti che, sui social, lo hanno preso di mira con critiche al suo aspetto fisico.

La replica piccata di Marco Morandi sui social

"Sembri più vecchio di tuo padre", scrive qualcuno sotto alle foto del suo profilo Instagram. "Sei sempre stato un po' bruttino rispetto al tuo papà", scrive a titolo del tutto gratuito qualcun altro. "Sei uguale a Mariangela, la figlia di Fantozzi", rincara la dose un altro utente. Marco Morandi, 49 anni, sembra restarci propio male, tanto che si prende la briga di rispondere ai commenti, pur senza perdere educazione e pacatezza, anzi, aggiungendo un pizzico di piccata ironia. "Non è vero, non ti buttare giù così, sei una bella donna…", replica lui, quasi come se l'utente parlasse di sé stessa. "Ah parlavi di me… allora forse non sei così bella (dentro)… Sai, sull'aspetto esteriore mi hanno insegnato a tenermi i commenti per me, ma vedo che l'educazione non è uguale per tutti…". Sotto ad altri commenti risponde: "Sempre così simpatici?". Poi ancora:

Tranquilla non mi sono sentito offeso… capirà, da quando sono arrivati i capelli bianchi è la battuta che tutti pensano di fare per primi: “sembra più vecchio del padre”! Invece vuole sapere chi è stato il primo a fare questa battuta? io quando ho visto i primi capelli bianchi allo specchio…

Chi è Marco Morandi

Marco Morandi, 49 anni, è il figlio dei Gianni Morandi e Laura Efrikian, nonché fratello minore di Marianna Morandi, ed è nato quando l’artista aveva appena 25 anni. Come il padre, anche Marco Morandi è un cantautore e sin da ragazzino si è avvicinato, inevitabilmente, al mondo della musica. Nel 1997, insieme ad alcuni compagni di classe ha fondato i Percentonetto, gruppo con il quale partecipò a Sanremo Giovani, arrivando sul palco delle serate finali del Festival. In televisione, ha affiancato il padre nella conduzione di C’era un ragazzo su Rai 1 e nel 2000 ha condotto con Enrico Silvestrin il programma musicale Taratata. L’anno successivo ha recitato nel film Liberati i Pesci con Michele Placido e Laura Morante. Insieme a Gianni Morandi, si è esibito nel 2013 sul palco del Gianni Morandi – Live in Arena all’Arena di Verona.