Francesca Fagnani: “Belve avrà un doppio appuntamento. Agli haters non rispondo, anche se ci sperano” Francesca Fagnani è stata premiata al Marateale e durante una lunga chiacchierata ha parlato della nuova edizione di Belve, che tornerà a partire dal 26 settembre su Rai2.

A cura di Ilaria Costabile

Francesca Fagnani è stata ospite al Marateale, la rassegna dedicata al cinema e alla televisione arrivata alla sua quindicesima edizione, ha ritirato un premio e nel corso di una lunga chiacchierata ha parlato anche della nuova stagione di Belve.

Il ritorno di Belve su Rai2

Tornerà su Rai2 a partire dal 26 settembre, con un ciclo di cinque puntate, per poi tornare in primavera con nuove avvincenti incontri. È proprio Francesca Fagnani a raccontare quali saranno le evoluzioni di quello che ormai è diventato uno dei programmi più seguiti del palinsesto di Rai2:

Il programma resterà lo stesso ma si arricchirà di alcuni snodi divertenti con il contributo di amici, ma sempre rimanendo una trasmissione di parola, senza servizi. Alleggerimento, o come dico io ‘prendere pausa da me' non vuol dire perdere cattiveria.

Le interviste più seguite della tv

La particolarità di Belve sta nell'interazione, diretta e schietta, con l'intervistato che, quindi, è a conoscenza del fatto che non mancheranno domande pungenti, proprio come chi le pone. La giornalista, a questo proposito, precisa:

Chi viene sa cosa aspettarsi, un'intervista serrata, aperta in cui emergono aspetti inediti e non è detto che se viene fuori un'ombra, una fragilità non sia utile all'intervistato. Tutti noi siamo imperfetti, incoerenti, con zone d'ombra e questo fa amare le persone che sono intervistate, piuttosto che mostrarsi come fenomeni e questo secondo me è stato recepito e perciò i no sono sempre meno rispetto a chi si propone.

In merito ai nomi di chi sarà protagonista di questo primo ciclo, Fagnani non si sbilancia, ma anzi dichiara che se prima alcuni erano restii a farsi intervistare, ora pare quasi ci sia la fila per accaparrarsi un posto sullo sgabello più scottante della tv. In questo marasma, quindi, come poter scegliere i personaggi giusti:

Il faro per me resta sempre il titolo, non basta essere famosi, bisogna avere qualcosa fuori dal comune, che sia caratteriale o di vissuto, bisogna essere divisivi, non necessariamente amabili. Mi studio la storia delle persone e poi a pelle decido. Tutte gli ospiti che sono venuti, di spettacolo o meno, erano portatori di un essere non banale.

Il rapporto con gli haters

"Belve" è senza dubbio uno dei programmi più seguiti della tv, che però si presta anche alla circolazione via social, con spezzoni diventati virali su Twitter e TikTok. Tanti sono i giovani che chiedono una foto insieme e la giornalista si dice entusiasta di questo riconoscimento. Non manca, però, chi manifesta un certo disappunto nei suoi confronti e non esita a manifestarlo con commenti poco appropriati: