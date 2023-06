Selena Gomez “cancella” Zayn Malik, il flirt tra i due sarebbe ormai archiviato Selena Gomez ha unfollowato Zayn Malix, cantante ed ex membro della boyband OneDirection. I due artisti si sarebbero frequentati per circa 4 mesi prima di dirsi addio.

A cura di Stefania Rocco

Selena Gomez ha unfollowato Zayn Malik. L’indiscrezione, già nell’aria da settimane, che voleva i due ormai irrimediabilmente lontani trova conferma nel gesto esibito platealmente della cantante sui social. Selena, che aveva cominciato a seguire Zayn su Instagram da qualche tempo, lo ha improvvisamente unfollowato. Dopo avere smesso di seguirlo, anche Zayn ha tolto il suo “segui” dalla pagina Instagram di Selena. È il segno che i fan stavano aspettando per considerare la relazione tra i due ormai chiusa.

I profili unfollowati da Selena Gomez

Quello di Zayn Malik non è stato l’unico profilo che Selena ha deciso di unfolloware. A sparire dai contatti seguiti dalla cantante sono stati i profili di Gigi e Bella Hadid e di Dua Lipa. Una decisione che sembrerebbe essere strategica. Gigi, com’è noto, è la ex compagna di Zayn, madre di Khai, la figlia avuta dall’ex One Direction. Bella è la sorella di Gigi e Due Lipa e ha invece avuto una relazione con il fratello delle due super top model, Anwar Hadid. Questa mossa social sembrerebbe suggerire che l’improvvisa rottura con Malik sia da attribuire proprio a qualcosa accaduto tra il cantante e la sua ex compagna. Ma non è finita qui: Selena ha unfollowato anche l’ex fidanzato The Weeknd e la ex collega Disney Zendaya. Una pulizia contatti che sembrerebbe essere casuale, ma che potrebbe anche raccontare molto di quanto accaduto nella vita privata della cantante.

Hayley Baldwin ancora tra i contatti di Selena Gomez

A restare salda tra gli account seguiti da Selena Gomez c’è un’altra donna con la quale, secondo una serie di fantasiose ricostruzioni, la cantante potrebbe avere avuto qualche screzio. Si tratta di Hayley Baldwin, moglie di Justin Bieber, altro ex fidanzato di Selena. Sebbene messe a confronto in più di un’occasione, le due donne hanno chiarito di avere ottimi rapporti. In più di un’occasione, inoltre, Selena è scesa in campo per chiedere ai suoi fan di non insultare Hayley sui social solo perché sua “antagonista”, almeno secondo la narrazione popolare. In realtà, tra le due donne non è mai esistita alcuna rivalità.