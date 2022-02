San Valentino a Parigi per Andrea Nicole e Ciprian, travolti dalla rivolta no vax: “Tremo ancora” È Andrea Nicole a documentare su Instagram il momento in cui restano coinvolti nella manifestazione Convoglio per la libertà: “Sequestrati dalla gendarmeria, a cercare un riparo dalle loro spinte e gas lacrimogeni”.

A cura di Giulia Turco

Attimi di paura per Andrea Nicole e Ciprian che stanno trascorrendo un romantico San Valentino nella città dell’amore, Parigi. Alla vigilia del 14 febbraio, la coppia è uscita a cena nel centro della Capitale e si è ritrovata travolta dalla manifestazione Convoglio della libertà, senza capire cosa stesse succedendo. Tra i manifestanti, esponenti no vax, gilet gialli e anti Macron. È l’ex tronista a condividere su Instagram uno scatto del momento in cui si sono ritrovati in mezzo alla folla: “Tremo ancora al pensiero che noi eravamo lì, sequestrati dalla gendarmeria, a cercare un riparo dalle loro spinte e gas lacrimogeni. Senza conoscerne il motivo".

Cosa sta succedendo a Parigi

Parigi sta vivendo giorni di altissima tensione per via della manifestazione denominata “Convoglio della libertà” portata avanti da esponenti no vax, scesi in strada per protestare contro le restrizioni covid, ma non solo. Tra loro anche manifestanti anti Macron e gilet gialli. In totale sono 97 le persone fermate dalla polizia nel corso della manifestazione, che ha raggiunto il suo apice sabato 12 febbraio. Una tensione diramata per vari punti della città con tafferugli, cariche di polizia schierata in massa e decine di fermi da parte delle forze dell’ordine.

L’amore tra Andrea Nicole e Ciprian

Dopo i festeggiamenti per il 30esimo compleanno dell'ex tronista, Andrea Nicole e Ciprian si stanno godendo i primi mesi insieme dopo il programma. Pace fatta con Maria che si è scusata con loro quando sono tornati in studio a Uomini e Donne. Per l'occasione è arrivata anche la tanto desiderata scelta con i petali rossi. Ora è tempo di pensare ai progetti, in particolare alla convivenza appena avviata. Andrea Nicole ha deciso di lasciare l'appartamento dove viveva a Milano e di trasferirsi da Ciprian nella zona dei castelli romani.