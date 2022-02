No vax a Parigi, oltre 300 veicoli fermati: agente punta arma contro automobilista, scatta inchiesta Tensione altissima a Parigi tra polizia e manifestanti no vax nell’ambito della manifestazione “Freedom Convoy” di sabato: 81 persone fermate e oltre 300 veicoli sequestrati.

A cura di Antonio Palma

Momenti di tensione altissima a Parigi tra forze dell'ordine e manifestanti no vax che in centinaia ieri son scesi in strada per protestare contro le restrizioni sanitarie covid, nell'ambito della manifestazione denominata "Freedom Convoy", "Convoglio della libertà". Decine di fermi di polizia e centinaia di multe elevate dagli agenti nel centro della capitale francese ma anche tantissimi sequestri di vetture che partecipavano alla manifestazione infrangendo il divieto di accesso in città imposto dalle autorità locali. Una tensione durata per l'intera giornata in vari punti della capitale con tafferugli, qualche carica della polizia schierata in massa e anche alcuni momenti di nervosismo da parte dei poliziotti. In particolare sotto la lente è finito un episodio immortalato anche in un video dove un poliziotto in servizio ha estratto la pisola d'ordinanza puntandola da pochi metri verso un automobilista che era al volante di una delle vetture che partecipava alla manifestazione.

Il capo della polizia di Parigi infatti ha chiesto un’indagine amministrativa interna a seguito della diffusione sui social network del video in cui si vede un inseguimento in auto e il poliziotto che infine esce dalla volante e, dopo aver fermato la vettura sulla quale viaggiava un gruppo di manifestanti che sventolavano la bandiera francese, si avvicina e punta l’arma contro il guidatore pistola alla mano a Place de l’Etoile. Altri video online mostrano invece cariche della polizia, che aveva schierato oltre 7mila agenti, con sgomberi forzati e manganellate ai manifestanti anche sugli Champs-Elysées.

Intanto stando a un bilancio diffuso questa mattina dalla prefettura di Parigi, son 97 le persone fermate dalla polizia nel corso delle proteste di cui 81 persone sono state poste in stato di fermo e fra queste uno dei più noti leader dei gilet gialli, Jerome Rodrigues. Per lui e per gli altri, l'accusa di aver partecipato o organizzato una manifestazione vietata. Sono state 513 invece le multe ai manifestanti mentre sono oltre 300 i veicoli sequestrati per avere infranto il divieto di ingresso che permane anche per tutta la giornata di oggi. La polizia mantiene la vigilanza per prevenire i blocchi alle porte di Parigi anche oggi con controlli rafforzati durante tutta la giornata.