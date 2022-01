Samantha Curcio dopo l’operazione al seno chiarisce: “Avevo una malformazione” L’ex tronista di Uomini e Donne era apparsa sui social con uno scatto dall’ospedale. Un intervento chirurgico dovuto a problemi di salute, non per un ritocco estetico: “Questo è stato il quinto e spero ultimo intervento”.

A cura di Giulia Turco

Samantha Curcio rompe il silenzio sulla recente operazione. L'ex tronista di Uomini e Donne qualche giorno fa si era mostrata sui social con uno scatto che la mostrava in un letto di ospedale, in seguito ad un intervento chirurgico. Tranquillizzando i suoi fan, Samantha aveva spiegato di essersi sottoposta ad un'operazione delicata andata a buon fine, ma non era entrata nei dettagli. Rispondendo ad una sessione di domande ha svelato il motivo del ricovero.

Perché Samantha Curcio si è sottoposta ad un intervento

In un primo momento si era ipotizzata la volontà dell'ex tronista di sottoporsi ad un ritocchino di chirurgia estetica al seno. Rispondendo alla curiosità di un follower, Samantha ha spiegato che il motivo del ricovero era in realtà un problema di salute. "Avevo una malformazione al seno e problemi causati da interventi precedenti nati proprio per sistemare la malformazione", ha chiarito l'ex tronista curvy. "Questo è stato il quinto e spero ultimo intervento". Non è la prima volta che Samantha condivide con i suoi fa questioni legate alla salute. Lo scorso maggio infatti aveva spiegato di essersi sottoposta ad un altro intervento chirurgico alla testa per via di tre cisti che le sono state rimosse.

Samantha Curcio è single dopo Alessio Cennicola

L’ex tronista aveva lasciato il dating show insieme al corteggiatore Alessio Cennicola. La loro storia era durata pochi mesi e dopo diverse voci sulla rottura lo scorso luglio Samantha aveva annunciato di aver chiuso quel capitolo della sua vita, con un post su Instagram. Lei aveva raccontato di non aver potuto nemmeno avere un confronto con Alessio, il quale poche settimane dopo si era sfogato in un’intervista sul magazine del programma: “Il punto di rottura è stata una foto girata sui social in cui abbracciavo una mia amica. Samantha sapeva e ha ammesso di sapere chi fosse quella ragazza ma di fatto, prima di farlo, ha detto delle cose troppo gravi nei miei confronti per poter essere perdonate”.