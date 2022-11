Rosa Perrotta: “Il mio lavoro non è un gioco, c’è anche il sindacato delle influencer” Rosa Perrotta difende il suo lavoro di influencer, professione che ritiene a tutti gli effetti equiparabile a quelle che non prevedono lavoro sui social.

A cura di Stefania Rocco

Rosa Perrotta difende il suo lavoro da influencer, professione che le ha consentito di affermarsi sui social network dopo i sei mesi trascorsi a Uomini e Donne nel ruolo di tronista. A distanza di anni da quel momento e dopo essere diventata mamma di due bambini nati dal legame con Pietro Tartaglione (conosciuto e scelto alla fine del suo percorso nel dating show condotto da Maria De Filippi) Rosa ha raccontato che il suo lavoro non avrebbe subito battute d’arresto e che anzi proprio la gravidanza l’avrebbe indotta a lavorare di più.

Rosa Perrotta: “Dopo due figli, lavoro il doppio”

Intervistata dal settimanale Diva e Donna, Rosa ha raccontato di essersi lentamente allontanata dalla televisione in assenza di progetti che le interessassero: “I programmi che finora mi hanno proposto non mi interessavano. Se ci sarà qualcosa tornerò. Anzi, qualcosa bolle in pentola. Dico solo che sarà qualcosa per le donne e per le mamme”. Proprio la maternità, ha aggiunto, l’avrebbe indotta a lavorare ancora di più:

Non pensavo che dopo due figli potessi lavorare il doppio. Ma sono proprio Ethan e Achille che mi danno nuove energie. Ho trovato la mia strada, lavoro il doppio di prima e sono felice che la gente cominci a capire – visto che ora c’è pure il sindacato delle influencer – che questo non è un gioco.

Rimandato il matrimonio con Pietro Tartaglione

Rosa ha recentemente superato una seconda crisi nel rapporto con il compagno Pietro Tartaglione, padre dei suoi due figli. Le nozze, però, non sono ancora arrivate, nonostante la proposta di matrimonio avvenuta all’Isola dei famosi nel 2018. I rispettivi impegni professionali hanno spinto i due a posticipare le nozze a una data ancora da determinarsi e che, con ogni probabilità, la coppia comunicherà ai propri follower solo quando sarà giunto il momento.