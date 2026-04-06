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Rocco Hunt diventa papà bis: l’annuncio sui social con moglie Ada e il figlio Giovanni

Rocco Hunt annuncia sui social la seconda gravidanza della moglie Ada: nella foto di famiglia anche il primogenito Giovanni. L’annuncio nel giorno di Pasqua.
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A cura di Gennaro Marco Duello
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Il giorno di Pasqua, Rocco Hunt ha scelto di condividere la notizia più bella dell'anno. Il cantante napoletano ha pubblicato sui suoi profili social una foto insieme alla moglie Ada e al primogenito Giovanni, con in mano l'ecografia del nascituro. La famiglia si allarga, e l'annuncio è arrivato senza comunicati stampa né intermediari: solo uno scatto di famiglia e poche righe scritte di petto.

La dedica al bebè in arrivo

A corredare l'immagine, un messaggio rivolto direttamente al figlio o alla figlia che deve ancora nascere: "Ti abbiamo aspettato così tanto che non ci sembra vero. Mamma e papà non vedono l'ora di conoscerti e il tuo fratellone Giò Giò ti proteggerà con il suo cuore grande." Una dedica che racconta un'attesa vera, non la retorica delle gravidanze annunciate per ufficio stampa. Il sesso del bebè, per ora, rimane un mistero.

Chi è Ada, la moglie di Rocco Hunt

Ada è la compagna di vita di Rocco Hunt da quando entrambi erano adolescenti: lui stesso ha raccontato di averla corteggiata a lungo prima che la relazione prendesse forma. Riservata al punto da non avere profili social, Ada ha sempre tenuto la propria vita lontana dai riflettori. Una scelta controcorrente per chi condivide la quotidianità con un artista di quella visibilità.

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La coppia si è sposata dopo anni di frequentazione, e nel 2017 è nato Giovanni, il 17 marzo, proprio il giorno della Festa del Papà. Una coincidenza che Rocco Hunt aveva commentato a Verissimo con parole che non lasciavano spazio all'enfasi costruita: "Avere un bambino è una cosa seria e io sono fiero della famiglia che stiamo costruendo con mia moglie. Siamo dei genitori giovani e stiamo crescendo insieme. Anche io da genitore sono un po' più responsabile, anche se di cavolate ne faccio ancora. Senza Giò Giò non ci pensavo due volte, adesso c'è lui prima di me." Ora Giovanni si prepara a fare il fratello maggiore.

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