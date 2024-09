Robbie Williams e Ayda Field perdono i loro due cani storici nella stessa notte: “Si è chiuso un capitolo”

video suggerito

Robbie Williams e Ayda Field hanno affrontato una doppia tragedia familiare. Nella stessa notte, infatti, sono morti i loro due cani storici, Poupette e Walle. In un post su Instagram, l'annuncio di Ayda con un lungo racconto: "Si è chiuso un grande capitolo". Poupette aveva 18 anni ed era già il cane di Ayda ben prima che conoscesse e sposasser Robbie Williams. Nel carosello di foto, Ayda mostra che entrambi i cani erano presenti al loro matrimonio: erano damigella e paggetto d'onore.

La morte dei cani di Robbie Williams e Ayda Field

Ayda Field ha scritto su Instagram: "Oggi, i nostri cani Poupette e Walle hanno lasciato questo pianeta per iniziare un'avventura in una galassia infinita e lontana. Sono morti insieme a letto, ascoltando ‘Dancing Queen', circondati da tanto amore". Poupette e Walle avevano svolto i ruoli di damigella d'onore e paggetto al matrimonio della coppia nel 2010 ma, come detto in apertura, Poupette era con Ayda già da tempo prima:

Poupette è stata con me per 18 anni. Dal giorno in cui ci siamo incontrate, è stata la mia anima gemella. Ero una ragazza single, e all'improvviso, con Poupette, ero una ‘mamma single'. Tutti quelli che mi conoscevano la chiamavano ‘la mia ombra'… perché ovunque andassi, lei era proprio dietro di me. È strano come puoi condividere tanto con un essere che non può comunicare nella tua stessa lingua. Ma questa è la bellezza dell'amore incondizionato… non ha bisogno di parole.

E ancora: "Quando ho incontrato Rob sei mesi dopo, gli ho detto che io e Poupette eravamo un pacchetto unico. All'epoca, Rob aveva tre cani grandi, e pensavo che avrebbe esitato all'idea di portare in giro un piccolo cane bianco e soffice per le strade, gridando ‘Poupette' con accento inglese del nord. Ma Rob si è subito innamorato di lei e, all'improvviso, il grande popstar tatuato è diventato un tipo da cani piccoli e soffici". Poi l'arrivo di Walle.

I cani sono stati presenti a tutte le fasi della loro famiglia

Sull'importanza di Poupette e Walle, basti pensare al fatto che hanno partecipato a tutte le fasi evolutive della loro famiglia, come testimonia proprio Ayda Field. Sono stati presenti per la nascita dei loro quattro figli, hanno fatto viaggi di piacere e di lavoro, affrontando anche le varie tournée in giro per il mondo di Robbie Williams e gli alti e i bassi di 14 anni di matrimonio.

Per la prima volta in 18 anni, non avrò ‘la mia ombra' o i miei piccoli amici pelosi ad accogliermi alla porta. Il dolore potrebbe essere difficile da comprendere per chi non ha mai avuto un animale domestico a cui era profondamente legato. Poupette e Walle. Mi avete visto crescere da ragazza a donna e mi avete supportata per tutta la mia vita adulta. Vi amo con tutto il cuore. Riposate e giocate insieme per sempre, e raccontatemi tutto quando ci rivedremo.