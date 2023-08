Ricky Martin rompe il silenzio sul divorzio da Jwan Josef: “Decisione presa prima della pandemia” Ricky Martin rompe per la prima volta il silenzio sulla separazione da Jwan Josef dopo l’annuncio ufficiale dello scorso luglio. Il cantante portoricano ha rivelato che la decisione è stata presa prima dello scoppio della pandemia: “Quando il pubblico lo ha scoperto avevamo già attraversato un processo di elaborazione del dolore”.

A cura di Gaia Martino

Ricky Martin e il marito Jwan Yosef il mese scorso hanno annunciato la loro decisione di separarsi dopo 6 anni di matrimonio. Con un post di coppia su Instagram diedero ai fan la spiacevole notizia: la scelta di prendere due strade differenti però sarebbe arrivata tempo prima della comunicazione pubblica. Il cantante portoricano in una recente intervista con Lourdes Collazo di Telemundo ha spiegato che la loro crisi è iniziata prima dello scoppio della pandemia da Covid-19.

Le prime parole di Ricky Martin dopo la separazione da Jwan Yosef

Ricky Martin in una recente intervista riportata ora dal tabloid ETOnline ha confessato che la crisi con l'ormai ex marito Jwan Yosef era iniziata tempo prima dell'annuncio della separazione definitiva. "Quando il pubblico lo ha scoperto, avevamo già attraversato un processo di elaborazione del dolore" ha spiegato il cantante prima di ribadire che lui e Jwan resteranno per sempre uniti per il bene dei loro figli: "Io e Jwan saremo sempre una famiglia. Abbiamo due figli che cresceremo insieme e questa non è una decisione recente. Abbiamo pensato come organizzare questa situazione molto tempo fa, è una cosa precedente alla pandemia".

L'annuncio della separazione

Ricky Martin e Jwan Yosef lo scorso 6 luglio hanno annunciato la loro rottura definitiva. Dopo 6 anni di matrimonio i papà di Lucia, 4 anni, e Renn, 3 anni, fratellastri di Matteo e Valentino, i primogeniti del cantante portoricano nati da madre surrogata, hanno deciso di prendere due strade separate restando comunque uniti per amore della famiglia costruita insieme.

"Abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per i nostri figli e per onorare ciò che abbiamo vissuto come coppia durante questi anni meravigliosi” – ha scritto in un post l’ex coppia – “Il nostro più grande desiderio adesso è continuare a mantenere una dinamica familiare sana e un rapporto basato sulla pace e sull’amicizia per poter continuare a educare insieme i nostri figli, preservando il rispetto e l’amore che nutriamo l’uno per l’altro”.