“Raffaella Scuotto insieme a Federico Nicotera dopo Brando Ephrikian”, lei interviene e fa chiarezza

Raffaella Scuotto interviene per fare chiarezza sulle voci di un flirt con Federico Nicotera, ex tronista di Uomini e Donne. Le parole dell'influencer ed ex corteggiatrice dopo la rottura con Brando Ephrikian: "Per favore, lasciate stare questo ragazzo".

Le parole di Raffaella Scuotto sul flirt con Federico Nicotera

Dopo giorni in cui sul web circolavano alcune voci sui due, Raffaella ha deciso di intervenire personalmente attraverso delle stories pubblicate sul suo profilo Instagram. "Sfatiamo questo mito di me e Federico. Non so per quale strano motivo voi pensiate che io e Federico abbiamo, abbiamo avuto o potremmo avere qualcosa. Io non lo so perché voi accostiate il mio nome al suo in modo sentimentale", le parole.

Scuotto ha anche precisate che i sue non sono neppure amici, "perché ci siamo incontrati solamente una volta a Roma che io ero con Lavinia l’anno scorso che era inverno. L’ho incontrato una sera in un locale, punto. Non so nient’altro della sua vita, abbiamo chiacchierato dieci minuti perchè è amico di Lavinia". Infine, la napoletana ha chiesto di lasciare in pace Federico, che è totalmente estraneo alla situazione complicata con il suo ex: "Continuate a darmi 300mila fidanzati, va bene, ma lasciate stare questo ragazzo". Federico ha quindi ricondiviso le storie di Scuotto, commentando: "Dopo questa verità, che altro si inventeranno?".

La rottura con Brando Ephrikian

L'ex tronista e l'influencer si sono lasciata a inizio luglio. A comunicarlo fu la napoletana attraverso un post in cui cercò di spiegare i motivi che li avevano spinti a prendere questa decisione. La ragazza parlò di diversi alti e bassi che l'avevano portata a notare che la sua "luce negli occhi" si fosse spenta. A distanza di mesi, i due continuano a sentirsi in maniera sporadica, ma di un ritorno ancora neanche l'ombra.