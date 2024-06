video suggerito

Quando Tommaso Zorzi fece coming out con i genitori: "Amo un ragazzo, so quanto possa essere una delusione" Tommaso Zorzi ha diffuso l'e-mail con cui comunicò ai suoi genitori: "Mi sono innamorato di un ragazzo". Era il 2013 e oggi, rileggendo quelle parole, coglie "la tenerezza, il senso di inadeguatezza e la paura" che provava.

A cura di Daniela Seclì

Tommaso Zorzi ha parlato spesso del modo in cui ha fatto coming out con i suoi genitori. Il conduttore, influencer ed ex concorrente e vincitore del Grande Fratello Vip, nel 2013, comunicò ai suoi genitori di amare un ragazzo mandando loro un'e-mail. In queste ore, ha ritrovato il messaggio che scrisse ai genitori e lo ha diffuso sul suo profilo Instagram, commentando quelle parole che segnarono un momento molto importante per lui:

Mi sono innamorato di un ragazzo. So quanto per un genitore questa possa essere una delusione, ma è stato talmente difficile ammetterlo a me stesso che quando ci sono finalmente riuscito, ho sentito il bisogno di dirlo anche a voi. Non pretendo che capiate subito, ma spero che un giorno tutto questo possa rientrare nella normalità quotidiana che voglio continuare a condividere con voi.

Tommaso Zorzi pubblica l'e-mail con cui fece coming out

Tommaso Zorzi ha pubblicato la mail che il 18 ottobre 2013 mandò ai suoi genitori. Si era fermato per alcuni giorni a Milano, ma durante quel soggiorno era stato scontroso con loro. Una volta ripartito ha avvertito l'esigenza di dare delle spiegazioni alla madre e al padre e lo ha fatto con un'e-mail. Ha chiarito che non era andato a Milano per incontrare Aurora Ramazzotti ma perché si era innamorato di un ragazzo. Ecco il testo della mail:

Cari mamma e papà, volevo scusarmi per l'atteggiamento che ho avuto a Milano. Come spero voi sappiate, tale comportamento non mi è consueto e vorrei spiegarvi il motivo che mi ha portato a essere così irascibile e all'apparenza poco riguardevole. Non sono atterrato il 9 per stare con Auri, ma bensì per stare con la persona della quale mi sono appena innamorato. Non sono mai stato innamorato prima e non sono nemmeno sicuro di esserlo adesso, ma con questa persona io mi sento genuinamente felice e completamente a mio agio. So che non avrei dovuto mentirvi, ma ho agito d'impulso e mi sono trovato a voler trascorrere due giorni bellissimi senza che voi lo sapeste. Ho diciotto anni e mi sono improvvisamente trovato a vivere da solo. Certo le responsabilità sono molte, ma sento (erroneamente) anche che mi è concesso fare ciò che a Milano non mi sarebbe nemmeno passato per la mente.

E ha continuato: "Mi sarebbe piaciuto tantissimo poterne parlare con voi a Milano ma davvero non ho trovato le parole. E anche se so che quando leggerete questa email sarete a migliaia di chilometri da me, mi è comunque difficile trattare di questo argomento. Mi sono innamorato di un ragazzo. So quanto per un genitore questa possa essere una delusione, ma è stato talmente difficile ammetterlo a me stesso che quando ci sono finalmente riuscito, ho sentito il bisogno di dirlo anche a voi. Non pretendo che capiate subito, ma spero che un giorno tutto questo possa rientrare nella normalità quotidiana che voglio continuare a condividere con voi. Comunque vadano le cose, rimane ovviamente un grande amore. Grazie di tutto quello che avete sempre fatto per me, Tommy".

Zorzi commenta il suo coming out 11 anni dopo

Tommaso Zorzi ha commentato quel coming out fatto undici anni fa e ha raccontato cosa ha provato rileggendo quelle parole. È stato il padre a recuperare la mail e a fargliela avere:

Rileggendola oggi dopo undici anni credo sia uno dei gesti d’amore più grandi che io abbia fatto nei confronti dei miei genitori. Ritrovo tutta la tenerezza, il senso di inadeguatezza e la paura di un ragazzo appena maggiorenne che sta compiendo uno dei passi più importanti della sua vita. Buon Pride a tutti.