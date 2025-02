video suggerito

Proposta di matrimonio per Eleonora Rocchini: l’ex di Uomini e Donne ha detto sì a Nunzio Moccia Eleonora Rocchini ha condiviso su Instagram il video nel quale il fidanzato, Nunzio Moccia, si inchina davanti a lei, a cena, per chiederle di sposarlo. La proposta di matrimonio è arrivata tre mesi fa, ma soltanto ora hanno deciso di raccontarlo ai fan: “Mi sono presa il mio tempo e ora sono pronta a condividerlo”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con un post su Instagram pubblicato nelle ultime ore, Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha mostrato la proposta di matrimonio che Nunzio Moccia le ha fatto tre mesi fa. "Ci ho messo un po' a realizzare" ha spiegato a corredo del romantico video nel quale si vede lui inginocchiarsi davanti a lei, con un anello in mano, durante una cena a lume di candela. Nunzio Moccia è l'ex di Dalila Branzani, sorella di Oscar, ex tronista che scelse proprio Eleonora al termine del suo percorso nel dating show: nel 2020 il triangolo amoroso appassionò i fan della cronaca rosa. A distanza di cinque anni i due hanno deciso di sposarsi.

La proposta di matrimonio per Eleonora Rocchini

"Accadeva ormai più di tre mesi fa. Ci ho messo un po’ a realizzare ma soprattutto abbiamo voluto tenerlo per noi per poterci prima godere tutto nel modo più riservato possibile": con queste parole Eleonora Rocchini, a corredo del video Instagram, ha raccontato le emozioni provate negli ultimi mesi dopo la proposta di matrimonio. "Volevamo prima viverci a pieno la reazione delle nostre famiglie e dei nostri amici per poi, con calma, condividere tutto anche con voi. È stato magico vivere tutta questa intimità senza sentire alcuna pressione del mondo circostante, ho sentito e sento tutto l’amore di quel momento ogni giorno, e non vi nego, che pubblicare questo video mi spaventava un po'" ha continuato nella didascalia del post nel quale ha inserito anche una lettera che il suo compagno e futuro marito, Nunzio Moccia, le avrebbe dedicato.

La lettera di Nunzio Moccia per Eleonora Rocchini

Firmata N.M., questa è la lettera che il fidanzato di Eleonora Rocchini, Nunzio Moccia, ha scritto per lei prima di inginocchiarsi per chiederle la mano: "Tante volte ho immaginato come sarebbe stato questo momento, e tutte le volte in cui l’ho fatto c’eri sempre e solo te. Per me sei sempre stata l’unica. Tu, così fragile ma anche così forte, e non solo con me, con tutte le persone che ami e anche con quelle che, nel tempo, ti hanno fatta piangere per poi però rinvigorirti, rendendoti impenetrabile e imbattibile. La tua storia trasuda speranza, in un mondo dove tutto è apparenza e superficialità. Tu mi dai speranza, perché con tutto il dolore che hai subito sei andata avanti e hai fatto andare avanti anche tutti noi. Io posso vivere senza di te, ma non voglio e non lo vorrò mai. Ti voglio sposare dal primo giorno in cui ti ho vista, sono innamorato di tutti i tuoi difetti ancor prima dei mille pregi che hai, da sempre. Ti voglio sposare perché so cosa significa questa vita senza di te e questa vita, la mia vita, non sarebbe vita senza di te".