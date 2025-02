Maurizio e Cristina lasciano insieme Uomini e Donne, lui: “Ti prendo per mano e ti porto via con me”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

È nata una nuova coppia a Uomini e Donne. Nella puntata del dating show oggi, giovedì 6 febbraio, Maurizio e Cristina del Trono Over hanno lasciato insieme lo studio dopo essersi dichiarati interessati a proseguire la loro storia lontani dalle telecamere. Dopo la battuta di Tina Cipollari per le loro parole d'amore – "Ma è una nuova soap opera?" – si sono baciati al centro dello studio.

La scelta di Maurizio e Cristina a Uomini e Donne

"Mi hai dato la possibilità di vivere un percorso che mi ha fatto conoscere tante persone, un arricchimento straordinario. Ho avuto modo di conoscere alcune dame, in particolare Cristina. Lei per me è straordinaria, ha dei valori particolari, spiccati, nei confronti della famiglia. Ha un grande rispetto per le persone, le cose e per me. Ha una lealtà straordinaria". Maurizio con queste parole ha parlato dei sentimenti che prova per Cristina. Spesso interrotto da Tina Cipollari che velatamente lo ha accusato di essere noioso, ha continuato: "Sono valori non comuni, sono particolarmente coinvolto sentimentalmente. Abbiamo iniziato a frequentarci a inizio dicembre e in questo percorso abbiamo capito sin da subito che c'era un'intesa, un feeling. Questo feeling si è protratto in una conoscenza più approfondita. Non è facile trattenere l'emozione, mi ha dato modo di rivivere emozioni particolari". Per Cristina è entrato un mazzo di rose in studio, allora lei ha risposto: "Sto bene con lui, è tanto bello e non mi sono mai chiesta cos'è. Lo voglio vivere così e basta. Lui è gentile, premuroso, dolce e passionale, caratteristiche affini a me. Non voglio un uomo perfetto, però spero di trovare un incastro perfetto con lui". "Mi alzo, ti prendo per mano e ti porto via con me" ha concluso Maurizio prima di baciarla e ballare con lei. Insieme hanno poi lasciato lo studio.