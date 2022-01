Pierpaolo Pretelli positivo al Covid: “Non sarò a Domenica In, torno presto” Pierpaolo Pretelli ha annunciato su Instagram di essere positivo al Covid-19, motivo per cui non sarà presente nella puntata di Domenica In del 23 gennaio.

A cura di Ilaria Costabile

Come ormai migliaia di italiani in questo periodo di recrudescenza della pandemia, anche Pierpaolo Pretelli è risultato positivo al Covid-19. L'ex gieffino lo ha comunicato ai suoi fan su Instagram, rassicurandoli anche sulle sue condizioni di salute e annunciando, quindi, la sua assenza nella puntata di Domenica In del 23 gennaio.

Pierpaolo Pretelli annuncia di essere positivo al Covid

Molti sono i personaggi noti nel mondo dello spettacolo che in queste settimane si sono trovati a dover rinunciare alle loro attività sul piccolo schermo a causa del contagio, comunicandolo via social o solo una volta finito il periodo di quarantena dovuto alla malattia. Così, quindi, Pierpaolo Pretelli scrive su Instagram: "Ciao ragazzi purtroppo sono positivo al Covid, ma faccio scudo con le mie 3 dosi di vaccino! Dispiace domani non essere con la mia Mara Venier a Domenica In. Torno Presto". Un messaggio a cui segue una story successiva in cui si mostra steso sul divano e rassicura i fan, già allertati e intenti a mandare messaggi di conforto e di supporto all'ex gieffino, che scrive: "Per fortuna ho la mamma che mi assiste. Un po' di dolori muscolari, questo l'unico sintomo. Grazie per i messaggi".

Pierpaolo Pretelli a Domenica In

L'ex gieffino è entrato a far parte della grande famiglia di Domenica In, dove accanto a Zia Mara, si è ritagliato un piccolo spazio nella domenica pomeriggio di Rai1. Pretelli, da sempre particolarmente bravo con le imitazioni e anche avvezzo al mondo della musica, come ha dimostrato con la sua partecipazione a "Tale e Quale Show" dove ha fatto il pieno di consensi da parte del pubblico, nel contenitore pomeridiano della rete ammiraglia si è rivelato un vero e proprio jolly, che la conduttrice chiama al suo fianco per condividere momenti divertenti e proporre ai telespettatori una buona dose di intrattenimento.