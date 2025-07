“Pamela Anderson e Liam Neeson stanno insieme”, la conferma della storia d’amore nata sul set di Una pallottola spuntata

È ormai qualche tempo che si vocifera di una love story tra Pamela Anderson e Liam Neeson. I due sono co-protagonisti del film Una pallottola spuntata, sequel dell'iconica commedia degli Anni Novanta, e da quando si sono trovati sul set insieme non hanno nascosto di avere una incredibile complicità. Durante la premiére newyorkese del 28 luglio nel corso di un'intervista i due, incitati dai giornalisti, sono stati vicinissimi al baciarsi, ma alla fine non c'è stato alcun bacio. Inoltre, una fonte vicina alla produzione del film, ha confermato che tra loro sia nata una vera storia d'amore.

Le effusioni durante le première e la conferma della relazione

"Siamo così vicini" avrebbe detto ridendo Pamela Anderson quando Liam Neeson ha iniziato a guardarla intensamente negli occhi durante l'intervista rilasciata a Entertainment Tonight, quando su richiesta del giornalista ai due è stato chiesto di mostrare il loro legame pubblicamente, ma l'attore si sarebbe fermato a un passo dal baciare la collega dicendo: "Siamo professionisti". Le indiscrezioni circa una loro frequentazione, risalgono allo scorso dicembre, quando Neeson ha detto in un'intervista a People di essere "Pazzamente innamorato" di Pamela Anderson dopo aver lavorato insieme. A questa affermazione, poi, si aggiunge anche il bacio sulla guancia alla prima londinese del film, che ha gonfiato ancora di più il gossip sul loro conto. Intanto, una fonte vicina alla produzione del film ha confermato alla testata People che tra loro sia effettivamente nata una storia d'amore: "È una storia d'amore appena nata. È sincera ed è chiaro che sono innamorati l'uno dell'altra, si godono la reciproca compagnia".

Liam Neeson e Pamela Anderson parlano della complicità sul set

L'attore 73enne, in un'intervista ha detto apertamente: "È stato divertente lavorare con questa donna" e lei, di tutta risposta: "Sì, è stato divertente. È stato divertente andare a lavorare insieme ogni giorno". Insomma, fonti a parte, non è chiaro se siano davvero una coppia o meno, ma i due attori non fanno niente per smentire le voci che circolano sul loro conto, d'altra parte non hanno mai rivelato niente che andasse oltre il piacere di lavorare insieme e la scoperta di una certa complicità. In una chiacchierata, poi pubblicata, in cui i due si intervistavano a vicenda, Leeson ha dichiarato: "Sono rimasto davvero colpito dal tuo essere così presente. Ho capito subito che tra noi c'era una certa alchimia"; stessa affermazione dell'attrice che infatti ha detto: "Sì, abbiamo avuto subito una certa sintonia. Ero solo curiosa di sapere dove ci avrebbe portato nel film. È stato davvero bello".