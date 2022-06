“Ospiti disertano la festa di Lulù Selassiè”, la versione di hotel, agente e Alex Belli Lulù Selassiè ha festeggiato a Napoli il suo compleanno. Ma al party, secondo una pungente ricostruzione, avrebbe preso parte solo una manciata di amici e quasi nessun ex del GF Vip. Ecco che cosa ha scoperto Fanpage.it.

A cura di Stefania Rocco

Lulù Selassiè ha festeggiato il suo compleanno a Napoli, il primo dopo avere lasciato la Casa del Grande Fratello Vip. Ma secondo una ricostruzione dell’evento pubblicata da PipolTv, le cose non sarebbero andate come previsto. Secondo quanto racconta il magazine, alla festa avrebbe solo una manciata di ospiti rispetto ai 50 previsti. Nessun ex del Grande Fratello, a parte Federica Calemme, avrebbe preso parte all’evento, assenze che, secondo quanto si legge sul portale, avrebbero provocato il forte imbarazzo dell’hotel.

La versione dell’hotel che ha ospitato il party

Fanpage.it ha contattato l’hotel che ha ospitato il party di compleanno di Lulù, il Gold Tower Lifestyle Hotel, chiedendo un commento. “Non vogliamo entrare nel merito”, ci ha fatto sapere Marco Zuppetta, direttore della struttura, “Abbiamo ospitato con piacere l’evento. È nella nostra natura fornire il miglior servizio possibile a prescindere dal tipo di ospite o dagli accordi presi”.

Una foto del party

L’agente di Lulù Selassiè: “C'era Federica Calemme, non so gli altri”

Fanpage.it ha quindi raggiunto l’agente delle sorelle Selassiè, ma l’uomo dichiara di avere partecipato al party per poco tempo: “Quando c’ero io, che sono arrivato prestissimo, c’era solo Federica Calemme. Poi sono andato via, non so chi altro sia arrivato”. Sostiene di non avere chiesto ulteriori informazioni alla diretta interessata e di non essere a conoscenza di altri dettagli. Quando gli chiediamo di parlare con Lulù, asserisce che l’ex concorrente del GF non ha intenzione di commentare l’accaduto.

Alex Belli: “Invitato ma non c’ero, avevo un altro impegno”

Fanpage.it ha quindi raggiunto Alex Belli, ex del Grande Fratello Vip, per chiedergli se avesse partecipato all’evento. “Ieri sera avevo la prima della band a a Riccione”, ha spiegato, “Certo che ero stato invitato, voglio un sacco di bene a quelle piccolette. Eravamo a Mykonos insieme fino a ieri. È che proprio siamo in giro come delle trottole. Gli invitati le avrebbero dato buca? Ma no, poverina, ma non è vero. È che in questo periodo estivo siamo tutti impegnati. Parlo per me ma sono certo che le vogliamo tutti bene”.