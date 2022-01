Olivia Culpo fermata in aeroporto per il look: “Si metta una maglia o non può partire” Olivia Culpo è stata fermata in partenza per il Messico, in aeroporto, a causa del suo look. La compagnia aerea le ha chiesto di coprirsi: “Se non si copre non può salire sull’aereo”

A cura di Gaia Martino

La modella statunitense, Miss USA nel 2012, è stata fermata all'aeroporto. Olivia Culpo nelle ultime ore è partita per Cabo San Lucas, in Messico, insieme alla sorella Aurora e il compagno Christian McCaffrey. Arrivata in aeroporto però qualcosa è andato storto: durante i vari controlli pre partenze è stata richiamata dagli addetti ai lavori per il suo look, giudicato non adatto per salire sull'aereo. Indossava un top sportivo, un leggins corto e un cardigan lungo nero. Le è stato chiesto di coprirsi prima di imbarcarsi.

Lo sfogo di Aurora e Olivia Culpo all'aeroporto

Olivia Culpo per partire direzione Messico, a Cabo San Lucas, aveva scelto un look comodo e sportivo. Secondo gli addetti ai lavori dell'aeroporto però l'outfit non era affatto consono per imbarcarsi e per questo motivo l'hanno richiamata al desk. Le hanno detto che se non avesse indossato qualcosa per ‘coprirsi' non l'avrebbero fatta imbarcare. La sorella di Olivia, Aurora, ha raccontato l'accaduto su Instagram:

Il suo look è carino e appropriato ma l'hanno chiamata alla scrivania e le hanno detto che se non mette una maglia non può salire sull'aereo.

Dopo il richiamo, la modella è stata costretta a farsi prestare la felpa dal fidanzato Christian McCaffrey, il quale ha poi sofferto il freddo durante il volo, come documentato dalle due giovani su Instagram.

Chi è Olivia Culpo

Classe 1992, nel 2012 è stata incoronata Miss Usa in rappresentanza di Rhode Island e Miss Universo. La modella statunitense, di Cranston nella contea di Providence, secondo la rivista Maxim è una delle donne più sexy al mondo. Testimonial di famosi brand, su Instagram conta oltre 5 milioni di follower e famose sono anche le sue storie d'amore: la più chiacchierata quella con Nick Jonas, il cantante dei Jonas Brothers.

Olivia Culpo e Nick Jonas nel 2015

Da circa tre anni è fidanzata con Christian McCaffrey, giocatore di football che milita per i Carolina Panthers, nella National Football League. A Capodanno la modella ha pubblicato un post con la sua dolce metà: "Tre anni di baci a New York con te" è la dedica a corredo di diversi scatti in cui si baciano.