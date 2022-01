Nick Jonas e Priyanka Chopra genitori grazie alla maternità surrogata Nick Jonas e Priyanka Chopra sono diventati genitori, grazie alla maternità surrogata. Le due star lo hanno annunciato su Instagram attraverso un post, senza rivelare nessun altro dettaglio.

A cura di Ilaria Costabile

Nick Jonas e Priyanka Chopra sono diventati genitori. Le due star hanno annunciato la lieta notizia con un post sui social, in cui hanno spiegato, senza rivelare se si tratti di un maschio o una femmina, che hanno potuto vivere questa enorme emozione grazie alla maternità surrogata. Infine hanno chiesto ai loro fan di rispettare questo momento per loro così delicato e importante, in attesa di poter raccontare di più.

La notizia su Instagram

Un annuncio inaspettato, quello della coppia, che da qualche tempo già parlava della possibilità di allargare la famiglia in futuro. Dopo tre anni di matrimonio, Priyanka Chopra e Nick Jonas, rispettivamente 39 e 29 anni, hanno deciso che fosse giunto il momento di vivere questa esperienza. Nel post, pubblicato su entrambi i profili Instagram, si legge: "Siamo felicissimi di confermare che abbiamo accolto un bambino tramite una maternità surrogata. Chiediamo rispettosamente la privacy durante questo periodo speciale mentre ci concentriamo sulla nostra famiglia. Grazie mille". Secondo persone vicine alla coppia, il parto sarebbe avvenuto in una clinica in California lo scorso sabato.

L'amore tra Nick Jonas e Priyanka Chopra

Era comunque desiderio di entrambi quello di diventare genitori, ma non hanno mai fatto una corsa contro il tempo, aspettando e scegliendo insieme il momento ideale per poter mettere su famiglia, considerando che l'attrice ha da sempre dichiarato di voler rallentare i propri ritmi di lavoro qualora fosse diventata mamma. I due sono sempre stati affiatatissimi e, infatti, la loro storia ha appassionato i rispettivi fan che hanno seguito pian piano l'evoluzione del loro amore, fino al matrimonio che si è svolto nel 2018, in pieno stile Bollywood, con una cerimonia a dir poco spettacolare, con festeggiamenti di almeno tre giorni.