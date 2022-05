Nick Cannon: “Dopo 8 figli sto considerando di fare la vasectomia” Nick Cannon ha dichiarato a E!News la sua idea e il fatto di non essere intenzionato a “ripopolare completamente il pianeta Terra”.

"Non voglio ripopolare la Terra, non è mia intenzione". Così scherza Nick Cannon a E!News, ma in realtà dice sul serio. L'attore e conduttore statunitense aspetta il suo ottavo figlio dalla sua compagna, Bre Tiesi, ma sta considerando l'idea di fare una vasectomia di modo da fermare a 8 – in realtà sono 7, perché purtroppo Zied, settimo figlio concepito con la modella Alyssa Scott, è purtroppo deceduto a soli 5 mesi a causa di un tumore al cervello – la sua "Cannon Gang".

Le parole di Nick Cannon

Nick Cannon ha dichiarato a E!News la sua idea e il fatto di non essere intenzionato a "ripopolare completamente il pianeta Terra". Poi ha spiegato: "Non so se l'avrei progettato già in questo modo, ma quando sei benedetto con il dono di un bambino, io che ne ho passate tante, trovo conforto e pace, trovo uno scopo nei miei figli. Per questo, va bene". Poi però ha aggiunto:

Sono già andato a farmi consultare la vasectomia. Non sto cercando di popolare completamente la Terra, ma non vedo l'ora di prendermi cura e amare tutti i bambini che ho attualmente.

Il figlio di Nick Cannon morto a 5 mesi

Quanti figli ha Nick Cannon

Nick Cannon ha avuto in tutto otto figli. I primi sono due gemelli nati dal matrimonio con Mariah Carey, un maschio e una femmina: Moroccan Scott Cannon e Monroe Cannon, nati il 30 aprile 2011. Successivamente ha avuto dalla modella Brittany Bell due figli: un maschio di nome Golden e una femmina di nome Powerful Queen Cannon, nati nel 2017 e nel 2020. Il 2021 è stato un anno impegnativo: sono nati due gemelli dalla relazione con la DJ Abbey De La Rosa: Zion e Zillion. Nello stesso anno, il figlio nato dalla relazione con Alyssa Scott, Zen Scott, morto a soli 5 mesi a causa di un tumore al cervello e in seguito a complicazioni cardiache.