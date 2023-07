Myriam Catania: “Non vivo con Quentin Kammermann, reagiamo da 8 anni perché sta a Marsiglia” Myriam Catania racconta in che modo è riuscita a far funzionare la lunga relazione con Quentin Kammermann, padre di suo figlio Jacques: “Reggiamo perché lui vive a Marsiglia e fa avanti a indietro”.

A cura di Stefania Rocco

Myriam Catania, attrice ed ex protagonista del Grande Fratello Vip, si è raccontata in un’intervista al settimanale Oggi. Centrale, e da sempre oggetto di curiosità, il suo rapporto con il compagno Quentin Kammermann, padre di suo figlio Jacques, nato nel 2017. Un legame che non è mai stato esibito sui social e che l’attrice ha tenuto rigorosamente riservato. E che dura da 8 anni per un motivo preciso. “Se stiamo insieme esplodiamo”, ha confessato l’attrice, “Abbiamo due caratteri molto forti, nessuno dei due ama abbassare la testa. Stiamo insieme da otto anni ma reggiamo solo perché lui vive a Marsiglia e fa avanti e indietro. Abbiamo provato a vivere insieme in Francia ma ho retto tre mesi. Certo, ci manca la quotidianità e crescere il bimbo con lui lontano è faticoso. Ma è il nostro equilibrio”.

Il matrimonio con Luca Argentero: “Non amavo quell’esposizione”

A lungo, Myriam è stata sotto la lente di ingrandimento a causa del matrimonio con Luca Argentero. L’attore, conosciuto quando erano entrambi giovanissimi, è stato a lungo suo marito. Ma, soprattutto nelle fasi finali della loro storia, l’attenzione mediatica è stata difficile da sostenere. In un caso, Argentero arrivò perfino a litigare con i paparazzi che poi avevano seguiti. “Non amavo quella esposizione perché leggevo cose su di me che non mi assomigliavano”, ha ricordato l’attrice, “Ma faceva parte del gioco. Certavo di essere gentile con i paparazzi, sono una che si fida, ma ho preso tante fregature. Sono fatta così. Penso che essere benevolente con gli altri, aprirgli il cuore senza recite, mi porti fortuna. Il peggio è sempre di chi i cuori li calpesta”.

Chi è Quentin Kammermann

Pubblicitario francese, Quentin Kammermann è il compagno di Myriam Catania dal 2016. Vive tra Marsiglia, Ibiza e Barcellona. Proprio a Ibiza ha conosciuto la compagna. “Ci siamo incontrati per caso. Uscivamo entrambi da relazioni importanti e avevamo bisogno di leggerezza, di vita. Ho scoperto un uomo che sa ascoltarmi. E poi è vitale, simile a me. Lui dice che la prima volta che mi ha visto gli si è fermato il cuore. Per me è stato lo stesso. E sono state farfalle nello stomaco”, aveva raccontato l’attrice a proposito del loro legame.