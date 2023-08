Morto Robert Swan, attore ne Gli Intoccabili e Assassini Nati L’attore aveva 78 anni ed è deceduto a causa di un cancro al fegato. Nella sua carriera ha ricoperto molti ruoli, lavorando con registi del calibro di Brian De Palma e Quentin Tarantino.

A cura di Andrea Parrella

È morto l'attore hollywoodiano Robert Swan, noto soprattutto per la partecipazione a film come Gli intoccabili e Colpo Vincente. Swan aveva 78 anni ed è morto a causa di un cancro al fegato che lo affliggeva da tempo. A dare la notizia del suo decesso un amico dell'attore, che lo ha confermato a Variety.

La sua carriera d'attore è stata segnata da alcuni ruoli specifici, il più eclatante dei quali è stato certamente quello ricoperto ne Gli Intoccabili di Brian De Palma, film del 1987 con Kevin Costner e Sean Connery. Nel film sul basket del 1986 Colpo Vincente era stato invece un allenatore con un passato nel mondo degli scacchi. E Swan ha preso parte anche a Natural Born Killers di Quentin Tarantino del 1994.

Ha lavorato al film TV del 1984 The Dollmaker con Jane Fonda, basato sulla storia di una donna che fabbrica bambole per sostenere la sua famiglia durante la seconda guerra mondiale. E ha avuto un ruolo con Kurt Russell e William Baldwin nel dramma sui vigili del fuoco del 1991, dal titolo Backdraft. Nel corse della carriera Swan è apparsa nei classici Somewhere in Time, Heart of Steel, The Twilight Zone, Stingray, oltre ad aver preso parte al film con Madonna Who's That Girl. È apparso anche nella soap opera All My Children.

È stato anche doppiatore in spot pubblicitari per la United Airlines, la birra Busch e Schlitz, il cibo per gatti Nine Lives e il Beef Industry Council. Affiancato alla sua carriera d'attore, c'era anche il percorso da impresario. Swan è stato infatti il fondatore dell'Harbour Country Opera, il teatro dell'opera con sede nel Michigan fondato in commemorazione di Larry Frankle e Quincy White. Lascia sua moglie, Barbara; i fratelli David e Charles; la cognata Elisabetta; i nipoti Christopher, Bryan e Daniel. Al momento non è stata ancora resa nota una data per la celebrazione dei funerali dell'attore.