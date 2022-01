Morto suicida il figlio di Regina King, Ian Alexander Jr. aveva solo 26 anni Il figlio dell’attrice e regista Regina King, Ian Alexander Jr, è morto suicida. Nelle ultime ore è arrivata la tragica notizia: il dj aveva da pochi giorni compiuto 26 anni.

A cura di Gaia Martino

Ian Alexander Jr è morto pochi giorni dopo il suo 26esimo compleanno. Il figlio dell'attrice e regista americana Regina King, secondo quanto riporta People.com, si sarebbe suicidato. "La nostra famiglia è profondamente distrutta dalla perdita di Ian. È una luce brillante che teneva moltissimo alla felicità degli altri. La nostra famiglia chiede rispetto in questo momento privato", sono le parole dichiarate da un componente della famiglia King e riportate dal portale americano.

Ian Alexander Jr era l'unico figlio di Regina King

Dal 1997 al 2007 Regina King, attrice e regista statunitense, è stata sposata con Ian Alexander Sr., da cui ha un figlio Ian Alexander Jr. Lo scorso mercoledì, 19 gennaio, il giovane ha compiuto 26 anni, scrive People, e pochi giorni dopo il compleanno avrebbe deciso di mettere fine alla sua vita. Aveva deciso di seguire le orme del padre, diventando un dj: su Instagram il suo profilo è desduné e nelle ultime ore i suoi post sono stati riempiti da cuori e messaggi di condoglianze. Lo scorso 15 gennaio Ian Alexander Jr aveva dedicato un post a sua madre, per augurarle un felice compleanno: per lei aveva scritto parole d'amore. "Averti come madre è il dono più grande che potessi chiedere. Ti amo mamma", ringraziandola per l'amore e l'affetto regalato ogni giorno, nonostante i tanti impegni lavorativi.

Chi è l'ex marito di Regina King, Ian Alexander Sr

Regina King, nota nel mondo del cinema e della tv, ha recitato in diversi film di successo come L'asilo dei papà e A Cinderella Story. Ha debuttato come regista con Quella notte a Miami candidato ai Golden Globe e ai Critics' Choice Movie Awards nella categoria ‘miglior regia'. Nel 1997 l'attrice ha sposato Ian Alexander Sr. ma dopo 10 anni di matrimonio, nel 2007, la coppia si è separata. Il papà di Ian Alexander Jr, la cui notizia della morte è giunta nelle ultime ore, è noto al piccolo schermo per essere apparso in serie televisive come Masters of Horror e nella sitcom The Chris Isaak Show. Ha 65 anni ed è inoltre un produttore discografico: è lui ad aver trasmesso la passione per la musica al figlio.