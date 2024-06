video suggerito

Mick Jagger presto nonno per la quinta volta, la figlia Georgia May è incinta: l’annuncio sui social Georgia May Jagger è incinta per la prima volta. La modella, figlia del frontman dei Rolling Stones, diventerà presto mamma e ne ha dato notizia con alcune foto su Instagram. Il cantante sarà così nonno per la quinta volta. Qualche anno fa, era diventato anche bisnonno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mick Jagger diventerà nonno per la quinta volta. La figlia Georgia May, nata dall'amore con la modella Jerry Hall, è in dolce attesa. Su Instagram l'annuncio della gravidanza, che la renderà mamma per la prima volta. La modella è fidanzata con Cambryan Sedlick, 24 anni, padre del bebè in arrivo. Per il cantatutore frontman dei Rolling Stones la famiglia si allarga sempre di più, dopo che qualche anno fa è anche diventato bisnonno.

Georgia May Jagger incinta, l'annuncio della gravidanza

"Aspettiamo pazientemente il nostro nuovo migliore amico", ha scritto Georgia May Jagger su Instagram annunciando la gravidanza. Ad accompagnare il messaggio alcuni scatti che la ritraggono con il pancione in vista insieme al compagno, Cambryan Sedlik, 24 anni, a cui è legata dal luglio 2021. I due diventeranno presto genitori per la prima volta, anche se ancora non si hanno indicazioni precise circa la data di nascita o il sesso del bebè in arrivo. La futura mamma è una modella di professione, la cui carriera è decollata nel 2009 quando è stata nominata ‘modella dell'anno' ai British Fashion Awards. Recentemente ha anche lanciato un suo brand di prodotti dedicati alla skincare.

La numerosa famiglia di Mick Jagger

Quando Georgia Jagger partorirà, alla numerosa famiglia del frontman dei Rolling Stones si aggiungerà un quinto nipotino. Il cantante infatti è già nonno di tre ragazze e un ragazzo: Zachary e Mazie Watson, figli di Karis Jagger, Amba Isis e Assisi Lola Jackson, nati dalla figlia Jade Jagger. In più, di recente, Assisi Lola è diventata a sua volta mamma per la prima volta e ha reso il cantautore anche bisnonno. Nel corso della sua vita, Jagger è diventato padre 8 volte, di cui l'ultima a 73 anni.