Melissa Satta: "Mi dipingono come la mangiauomini che non sono, non tollero gli insulti" La conduttrice e showgirl si racconta in un'intervista, toccando il tema delle dicerie sul suo conto, tornando a quanto accaduto con Berrettini e le dicerie sul suo presunto effetto negativo sull'atleta: "All'inizio ci ridevo su, poi le insinuazioni sono diventate pesanti".

A cura di Andrea Parrella

Melissa Satta lo ribadisce ancora una volta, qualora la cosa non fosse chiara, il ruolo della femme fatale non le è mai piaciuto e non le si addice. Un concetto che ha ribadito anche nel corso di un'intervista recente a F, in cui ha parlato, tra le altre cose, della sua relazione con Carlo Gussalli Beretta, ma anche di quella precedente con Matteo Berrettini, sottolineando come, proprio quel rapporto, sia stato segnato da una narrazione secondo la quale il rendimento del tennista fosse condizionato proprio dal rapporto con lei: "Mi dipingono come una mangiauomini. Io che sono tutt’altro".

Le parole di Melissa Satta sulle sue relazioni

Satta ha parlato delle sue storie d'amore, che sono spesso finite sui giornali: "Io ho avuto relazioni importanti e lunghe. Con mio marito (Kevin Prince Boateng, ndr) sono stata dieci anni, l’ho seguito a ogni cambio di squadra. Poi mi sono separata. Ho avuto delle storie, e mi sembra anche normale. Ho passato un anno con Matteo (Berrettini, ndr), e ora sto vivendo qualcosa di nuovo e di bello". riferendosi proprio alla storia con Beretta, suo compagno dalla primavera.

Proprio in relazione alla storia con Matteo Berrettini, i due sono stati investiti per lungo tempo da dicerie sul conto di entrambi, che hanno fortemente compromesso la loro stabilità. Satta a detto: "Quando dicono che sono sex addicted e che Matteo perdeva le partite per colpa mia, allora no. All’inizio ci ridevo su, poi le insinuazioni sono diventate pesanti, offensive… Non sono disposta a tollerare gli insulti".

Il rapporto con Carlo Gussani Beretta

Intanto si vive la storia con Carlo Gussani Beretta, rampollo della famiglia Beretta, tra le più ricche d'Italia grazie al tradizionale impegno nella fabbricazione di armi. Il loro rapporto è cresciuto in poco tempo, dopo che entrambi sono usciti dalle relazioni con Berrettini, appunto, e con Giulia De Lellis. I due sono apparsi sorridenti e sereni anche nelle foto di famiglia che confermano l'ottimo rapporto instaurato tra la modella e i parenti del compagno. La "suocera", infatti, Umberta Gnutti Beretta, mamma di Carlo e moglie dell'amministratore delegato di Beretta Holding Pietro Gussalli Beretta, ha condiviso nelle sue storie Instagram un'immagine che mostra tutta la sua famiglia in posa davanti all'albero di Natale dove non manca, appunto, Melissa Satta insieme a suo figlio Maddox, nato dal matrimonio finito con Kevin Prince Boateng.