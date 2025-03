video suggerito

Max Giusti ricorda la storia d'amore con Selvaggia Lucarelli: "Era uscita con Teo Mammucari, lui ha rosicato" Max Giusti è tornato con la mente alla storia d'amore vissuta con Selvaggia Lucarelli. Oggi non si sentono più, ma l'attore continua a stimare profondamente la sua ex fidanzata.

A cura di Daniela Seclì

Max Giusti si è raccontato nel podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli. L'attore è tornato con la mente alla storia d'amore avuta con Selvaggia Lucarelli. I due si sono conosciuti in un modo particolare. La giornalista e scrittrice era uscita con Teo Mammucari e quella sera conobbe il suo futuro fidanzato, Max Giusti appunto:

Ero single. Ero a cena con Teo Mammucari e altri amici. Eravamo a cena in un posto dove si faceva lo spettacolo vicino al mare. Teo era uscito con una ragazza che era Selvaggia, chiaramente. Vedevo lei che era molto diversa da Teo…tra l'altro Teo ha rosicato un po'. Se gliel'ho fregata? Non stavano insieme, era la prima volta che uscivano, non è che ci fosse chissà cosa. Quella sera non è successo niente eh.

Selvaggia Lucarelli e Max Giusti, come si sono conosciuti

Secondo quanto racconta Max Giusti, Teo Mammucari era andato in bagno e così lui e Selvaggia Lucarelli hanno iniziato a parlare. L'attore fu subito colpito da lei:

Mi ha colpito molto. All'epoca Selvaggia faceva scuola di teatro mi ricordo. Viveva in un appartamento con un'altra ragazza, condividevano una stanza, come fanno gli studenti. Era a Civitavecchia. Mi piaceva molto la sua testa. Mi ha colpito. Poi è nata una storia abbastanza lunga. Galeotto fu Teo. Tra l'altro quella sera ho offerto io (ride, ndr)

Perché la relazione è finita

Oggi Max Giusti è sposato con Benedetta Bellini, mentre Selvaggia Lucarelli è fidanzata con Lorenzo Biagiarelli. Quanto alla fine della relazione con la giornalista, l'attore ha raccontato:

Sai Selvaggia è dinamitarda, è esplosiva, molto franca. Probabilmente non eravamo la coppia ideale, si è visto, altrimenti saremmo rimasti insieme. Ma io ho sempre avuto molta stima di lei, è una che si è presa la propria vita sulle braccia e si è costruita un percorso.

Oggi non si frequentano, ma la stima resta intatta: "Non ho più avuto modo di frequentarla, ma ho visto quello che ha fatto nella sua carriera. Ci siamo rivisti a Ballando con le stelle. È stato bello rivedersi perché sono passati talmente tanti anni. Eravamo ragazzini. Avevamo scritto una commedia ed è stata un successo incredibile. Per me lei avrebbe dovuto continuare a scrivere commedie o sceneggiature perché è veramente brava. Bellissima scrittura. È veramente brava. Anche lei non veniva da una famiglia che apparteneva al mondo dello spettacolo. È un bel segnale. Indipendentemente da dove nasci, ci devi credere e andare avanti perché se non ci credi tu a te stesso, non ti aspettare che lo faccia qualcuno per te".