Max Giusti lontano dalla famiglia per il Covid: “Spero che nessuno debba più vivere tutto questo” Max Giusti ha raccontato su Instagram di essere stato costretto a dover trascorrere i giorni di Natale lontano dalla sua famiglia, dove tutti avevano contratto il Covid-19. “Spero che nessuno viva più queste emozioni” ha scritto il conduttore.

A cura di Ilaria Costabile

Max Giusti ha condiviso su Instagram le immagini di un momento davvero difficile per lui e la sua famiglia, vissuto proprio durante le feste di Natale. Il conduttore, tornato da Milano dove si trovava per lavoro, non ha potuto riabbracciare sua moglie e i suoi figli perché risultati positivi al Covid, ragion per cui si è ritrovato a stare lontano da loro e ad incontrarli solo da lontano, per evitare, come mostrano le foto condivise sul suo profilo.

La famiglia di Max Giusti positiva al Covid

Due mani che si toccano separate da un vetro, un bacio a labbra strette incorniciato da una finestra o una chiacchierata dal giardino al salone, ma tramite telefono. Queste sono le foto pubblicate da Max Giusti su Instagram, in cui racconta i momenti più difficili affrontati in questi giorni di festa, trascorsi lontano dalle persone a lui più care, come scrive nel messaggio che accompagna queste immagini:

Mi sento solo ora di raccontarvi quanto duro è stato dover stare lontano dalla mia famiglia, tutti contagiati dal covid! rientrare dal lavoro a Milano e non poterli abbracciare, non poterli aiutare tranne che per portargli la spesa, andare a chiacchierare un po' con loro dovendo stare a distanza dietro un vetro, non potergli stare vicino come avrei voluto nei giorni delle feste di Natale, dover dormire a Roma in albergo … per me è stata molto difficile !

Il messaggio di Max Giusti

Il conduttore, poi, conclude il racconto di questi ultimi giorni vissuti tra l'angoscia e il dispiacere di dover stare lontano da sua moglie e i suoi figli, augurandosi che quanto prima si possa porre fine ad una situazione che ormai da due anni sta mettendo a dura prova le famiglie italiane e che in questo periodo si sta verificando con sempre maggior frequenza a causa dell'inasprimento dei casi: "So che è accaduto e che purtroppo sta accadendo a molte famiglie, il mio augurio è che presto nessuno debba più vivere queste sensazioni. Non voglio mai più stare separato dalla mia famiglia che è la cosa più importante che ho! Grato che tutto questo sia finito".