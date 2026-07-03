Matteo Berrettini insieme a Peggy Gou: il nuovo flirt mentre l’ex Vanessa Bellini si mostra in lacrime sui social

Mentre Matteo Berrettini è al centro del gossip per un presunto flirt a Londra con la dj Peggy Gou, la sua ex fidanzata Vanessa Bellini si mostra in lacrime sui social. La ballerina di Amici, dopo la rottura arrivata a inizio giugno dopo circa un anno d’amore, ha condiviso su Instagram uno sfogo intimo sulla sua sofferenza: “Ho usato queste foto per osservare come non voglio più vedermi né sentirmi”.

Mentre Matteo Berrettini è impegnato sul campo di Wimbledon, la curiosità intorno alla sua vita sentimentale aumenta. Negli ultimi giorni si sono rincorse le voci su una possibile nuova fidanzata per il tennista: si tratta di Peggy Gou, dj e produttrice sudcoreana di fama internazionale. Gli indizi arrivano direttamente da Instagram, dove una serie di dettagli incrociati racconterebbe una serata trascorsa insieme a Londra. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, ma i movimenti social sembrano lasciare pochi dubbi. A rendere il quadro ancora più nitido è stato lo sfogo social dell'ormai ex compagna di lui, Vanessa Bellini: la ballerina si è mostrata in lacrime, confermando implicitamente di star vivendo un momento difficile.

Gli indizi social sul flirt con Peggy Gou

A far nascere i sospetti è stato un dettaglio nelle stories di Berrettini e di Peggy Gou: nei rispettivi contenuti è comparso, quasi contemporaneamente, lo stesso identico tiramisù, ripreso dalla stessa inquadratura. Un piatto condiviso che ha subito fatto pensare a una cena di coppia. Ma non è tutto. Nelle ore successive, la dj ha pubblicato un'altra immagine mostrando un portachiavi a forma di racchetta e pallina da tennis. Inoltre, Berrettini ha iniziato a inserire una serie di "like" ai post della producer a partire dall'11 giugno, giorno in cui si sarebbero interrotti i rapporti con la sua ormai ex compagna.

Le lacrime di Vanessa Bellini dopo l'addio

I nuovi indizi con Peggy Gou arrivano proprio mentre trovano conferma le voci sulla fine della storia d'amore tra Berrettini e Vanessa Bellini. La relazione con la ballerina ed ex volto di Amici, iniziata a fine 2025, si è conclusa definitivamente a inizio giugno dopo circa un anno: i due hanno smesso di seguirsi su Instagram e Bellini ha tolto il "follow" anche a Jacopo, fratello del tennista. Nelle scorse ore, Vanessa ha parlato del suo momento difficile in un post: "Forse la terza foto doveva essere la prima, siamo sempre abituati a postare il bello… ma la terza foto è quello che è Vane ora, da un po’ di tempo. L’ho fatto per guardarmi, per osservare come non voglio più vedermi né tantomeno sentirmi", ha scritto. La ballerina ha poi aggiunto una nota amara:

La mia vita è stata definita ‘misera’, e se questa è una vita misera io spero di viverla il più a lungo possibile! Quante persone saranno felici a vedermi così, fragile, triste, debole.. quante persone aspettavano questo momento e ci rideranno su.

Vanessa Bellini in lacrime sui social

Chi è la dj Peggy Gou

Peggy Gou, il cui vero nome è Kim Min-ji, è nata in Corea del Sud nel 1991 ed è oggi una delle figure più importanti della scena elettronica mondiale, celebre per la hit globale del 2023 (It Goes Like) Nanana. Trasferitasi a Londra a 14 anni per studentessa di moda al London College of Fashion, ha poi avviato la sua carriera musicale a Berlino, diventando la prima donna coreana a suonare al Berghain. La dj non è nuova al mondo del tennis: nei mesi scorsi era finita al centro della cronaca rosa per una forte amicizia con Carlos Alcaraz, che l'aveva definita pubblicamente come una sua grande sostenitrice.