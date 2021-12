Maria Grazia Cucinotta: “A Natale faccio i tamponi a tutti, sono bravissima non faccio lacrimare” Maria Grazia Cucinotta è intervenuta nella trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora”, dove ha rivelato che per fronteggiare le feste natalizie sarà lei stessa a sottoporre tutti i suoi invitati a tamponi rapidi.

Ospite della trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora", Maria Grazia Cucinotta si è ritrovata a rispondere alle domande sempre piuttosto pungenti dei due conduttori, ovvero Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. L'attrice ha rivelato di essersi attrezzata a dovere per fronteggiare le festività natalizie, a causa dell'inasprimento dei contagi da Covid-19 che, purtroppo, si è verificato nelle ultime settimane.

Maria Grazia Cucinotta "infermiera" provetta

È ormai chiaro che per affrontare un Natale in piena sicurezza è necessario adeguarsi non solo alle misure previste dal governo, ma anche ingegnarsi singolarmente come meglio è possibile, ed è così che Maria Grazia Cucinotta ha spiegato di aver imparato ad eseguire lei stessa i tamponi rapidi, tanto da avere un piano ben preciso in vista delle feste: "A natale a casa mia faccio fare il tampone a tutti, anche ai vaccinati, glieli faccio io, ormai sono pratica. Sono bravissima, non faccio piangere, bisogna solo essere delicati". Gli speaker, quindi, le chiedono se è solita farli di frequente e l'attrice lascia intendere che in questi mesi ne ha fatti davvero tanti: "Considerando che compro confezioni da 20 e li ho finiti diverse volte…”.

L'amore per suo marito Giulio

Non è mancato un cenno alla sua vita privata. Feste in famiglia, accanto a suo marito, l'uomo che ha deciso di sposare per ben due volte, rinnovando la loro promessa d'amore dopo venticinque anni trascorsi l'uno accanto all'altra. L'attrice, però, ha lasciato spazio anche ad una riflessione piuttosto importante sull'imprevedibilità della vita e di quanto può succedere anche nelle relazioni: "Nella vita e nell'amore accade di tutto, ancheio purtroppo sono stata tradita, ma poi nella vita l'importante è andare avanti ed esser felice". L'amore con suo marito, che come ha più volte dichiarato ha attraversato momenti non sempre idilliaci, si è rafforzato proprio in questo periodo di pandemia, in cui hanno ritrovato il desiderio di trascorrere più tempo insieme.