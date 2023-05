Marco Bianchi: “Peppe è un uomo stupendo, a mia figlia ho spiegato che lui mi fa stare bene” Dopo il coming out nel 2019 il cuoco e blogger oggi gestisce un ‘home restaurant’ dove vive con il fidanzato Giuseppe e con la figlia Vivienne. “Alla base c’è un sogno chiamato famiglia. Con la mamma di mia figlia? Siamo migliori amici, abbiamo un rapporto stupendo”.

A cura di Giulia Turco

Cuoco, blogger, divulgatore e personaggio televisivo, Marco Bianchi ha dato una svolta alla sua vita da quando nel 2019 ha deciso di fare coming out e di vivere un sogno insieme al compagno di nome Giuseppe e sua figlia Vivienne. Hanno dato il via ad un progetto di ‘home restaurant', che racchiude il concetto di educazione all'alimentazione sana in un luogo magico, tra le colline piacentine.

Il cambiamento di vita e l'incontro con Giuseppe

Da divoratore di junk food a divulgatore per la fondazione Umberto Veronesi. Oggi Marco Bianchi è un promotore della buona e sana alimentazione. "Un giorno ,i sono guardato allo specchio e ho viso un ragazzino panciuto, sofferente. Ho trovato il coraggio di chiedere aiuto a mia sorella, grande nuotatrice, la quale mi ha aiutato a scansare tutto quello che mi faceva stare male", ha raccontato a proposito del suo cambiamento sulle pagine di Chi. La componente principale per la sua felicità nella sua vita di oggi, che ha 44 anni, è senz'altro la condivisione: "L'amore nella mia vita è fondamentale e Peppe è un uomo stupendo", dice della sua dolce metà. Si sono conosciuti durante il periodo della pandemia, lui gli ha commentato una foto sui social e da lì è scattato il primo appuntamento, nella Capitale. Giuseppe ha deciso di lasciare Roma, ma non il suo lavoro: oggi continua ad essere un infermiere e lo aiuta non appena può con la gestione della loro struttura.

Il coming out e i rapporti con la mamma di sua figlia

“Con mia figlia ha un rapporto bellissimo", racconta a proposito di Giuseppe e Vivienne. "Come le ho detto di noi? Le ho parlato nella maniera più semplice, come suggerito dalla nostra terapeuta. Un giorno, dal nulla, l’ho presa da parte e le ho to ‘Papà ha incontrato un ragazzo che gli fa sentire le farfalle nello stomaco’. Quando le ho proposto di conoscerlo ha detto subito di sì". I rapporti con la mamma di sua figlia, l'ex moglie Veruka, oggi non potrebbero andare meglio. "Ci stimiamo, tifiamo sempre l’uno per l’altra, appena possibile andiamo in vacanza tutti insieme. Alla base c’è davvero un grande amore, un sogno chiamato famiglia".