Crollo emotivo di Mattia ad Amici: “Vedere quella coppa mi fa stare male” Nella finale di Amici si parte subito forte con la sfida di ballo tra Isobel e Mattia: il ballerino scoppia in lacrime. La tensione è alle stelle.

Nella finale di Amici si parte subito forte con la sfida di ballo tra Isobel e Mattia. Quest'ultimo si ritrova vittima di un crollo emotivo prima di un ulteriore prova: "Ti chiedo scusa, Maria", e la conduttrice cerca di calmare il ragazzo: "Ma scusa di cosa? Stai tranquillo". Mattia prova a spiegarsi: "Solo vedere quella coppa…".

Cosa è successo tra Mattia e Isobel

Maria De Filippi stava parlando con Isobel: "A volte le persone tanto allegre e leggere possono sembrare superficiali, tu invece sei una persona molto profonda…". A quel punto Mattia scoppia in lacrime: "Scusa…". E Maria De Filippi prova a smorzare i toni: "Ma scusa di cosa? Te lo dico con affetto, te lo sto dicendo con affetto". Mattia non trattiene la commozione e prova a quel punto a spiegarsi:

Questa puntata penso sia molto diversa rispetto alle altre, solo il fatto di vedere quella coppa, il solo vedere quella coppa mi ha emozionato troppo.

Anche Isobel ha una crisi

Anche Isobel, dopo la coreografia di Evita, ha una crisi importante e scoppia in lacrime dopo aver interpretato Evita Peron, cercando in incarnarla e di farla rivivere. È stato un momento molto importante, che lei ha sentito molto, infatti alla fine è scoppiata in un pianto liberatorio. Una finale che ha mostrato tutto il talento dei ballerini.

Come funziona la finale di Amici

La finale di Amici, considerato che vede partecipare due ballerini e due cantanti, è stata divisa in due: si ebiscono prima i ballerini, dopo i cantanti. C'è circuito di ballo e poi uno di canto. A iniziare sono stati quindi Mattia e Isobel, i due ballerini di questa edizione. Chi la spunterà tra i due arriverà alla finalissima. Isobel, Mattia, Angelina e Wax sono loro i quattro finalisti di Amici di Maria de Filippi 2023, il vincitore lo scopriremo in diretta proprio questa sera su Canale 5.