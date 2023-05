Paolo Noise fa pace con Marco Mazzoli all’Isola: “Troviamo un accordo, questa esperienza ti fa bene” Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno fatto pace dopo il litigio dei giorni scorsi all’Isola dei Famosi. “Siamo fratelli, siamo amici da una vita”, ha detto quest’ultimo. Il compagno ha replicato: “Spero solo tu capisca il grande sforzo che sto facendo”.

A cura di Elisabetta Murina

IPA Frezza/ La Fata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

All'Isola dei Famosi, Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno fatto pace dopo il litigio dei giorni scorsi. Il primo ritiene che il collega e amico non tenga conto delle sue esigenze, rimproverandolo per il suo non far nulla. Come si è visto nel daytime di oggi, 15 maggio, i due naufraghi hanno deciso di mettere da parte le incomprensioni e lasciarsi tutto alle spalle.

Il chiarimento tra Paolo Noise e Marco Mazzoli

A fare il primo passo è stato Paolo Noise che, rivolgendosi al naufrago, ha detto: "Ci tenevo a mettere un pò a posto le cose, siamo fratelli, siamo amici da una vita". Poi, confidandosi con le telecamere, ha aggiunto: "Ho cercato di capire la posizione di Marco, ho fatto il primo passo, anche se lui non mi ha mai chiesto scusa". Mazzoli ha compreso le parole dell'amico, sottolineando come sia stata una sua proposta quella di partecipare all'Isola: "Sono felice tu mi abbia voluto parlare, spero solo tu capisca il grande sforzo che sto facendo per ascoltare un tuo desiderio. Sappi che ci soffro tutti i giorni e sono qua. Paolo stammi vicino e io sto vicino a te". Noise allora ha trovato una soluzione e crede che questa esperienza gli stia facendo bene:

Troviamo un punto di incontro così che arriviamo in volata alla fine di questa avventura. La pistola non gliela ha puntata nessuno addosso quando abbiamo deciso di venire, era una esperienza particolare che volevamo fare. In realtà a lui questa esperienza sta facendo bene, ha riscoperto un sentimento vero. Hai una famiglia bellissima, goicetal.

La discussione tra i due naufraghi, i motivi

I due concorrenti hanno vissuto un momento di tensione nei giorni scorsi quando Mazzoli ha accusato l'amico di non badare alle sue esigenze. Noise si è sentito sotto processo ed è apparso infastidito dai suoi rimproveri: "Tu mi stai facendo un processo perché oggi ho voluto rilassarmi? Tu oggi ti annoiavi e visto che io volevo starmene tranquillo a riflettere, ti ha rotto il ca**o. Questa cosa ti dà fastidio". E Mazzoli gli ha dato ragione: