Mamma e figlia su OnlyFans: “Le critiche? L’indignazione ha costruito il nostro impero” Un successo enorme dovuto al loro legame familiare, ma loro non vanno oltre “scatti sexy”: “L’indignazione della gente ci paga da vivere, abbiamo una vita bellissima adesso”.

Si chiamano Jessie Jo Richardson e Phoenix Rae Blue Richardson. La prima ha 55 anni, la seconda ne ha 23. Sono madre e figlia britanniche ed entrambe lavorano nel mondo dei contenuti hard a pagamento, con un profilo condiviso su OnlyFans. Ovviamente, questa scelta le ha portate a essere aspramente criticate dall'opinione pubblica, ma l'inedita coppia ha commentato al Daily Star: "È stata proprio l'indignazione a costruire il nostro impero". Oggi, infatti, hanno acquistato immobili in Spagna e in Bulgaria e sono completamente autonome: "Con OnlyFans ci paghiamo le bollette, i pasti, la vita insomma".

Chi sono Jessie e Phoenix, madre e figlia su Only Fans

"Incestuose", "inappropriate", persino le comunità religiose hanno attaccato l'attività di Jessie e Phoenix, eppure si tratta di un lavoro che per mamma Jessie è routine quotidiana da quasi 20 anni. Jessie Jo Richardson lavora da sempre nel settore degli adulti, per questo è stato assolutamente naturale coinvolgere sua figlia nelle loro attività. Ecco come hanno spiegato il loro lavoro al Daily Star:

L'indignazione ha costruito il nostro impero. Sono quei commenti che spingono le persone ad acquistare i nostri OnlyFans. Quando arrivano lì e si rendono conto che non è così, ci diverte. Qualsiasi pubblicità è una buona pubblicità. Mio figlio continua a dirci: ‘Oh, sei di nuovo su YouTube, qualcun altro sta parlando di te.

Il successo enorme dovuto al loro legame familiare ha incontrato anche il totale appoggio da parte di amici e parenti, che hanno accettato la loro attività senza criticarle. Ad ogni modo, le due non vanno oltre foto in intimo e scenette provocanti. Ma nient'altro.

"Sono solo scatti glamour"

Mamma Jessie Jo, infatti, spiega che i contenuti che loro vendono sul profilo sono "solo scatti glamour", immagini che le ritraggono vicine, in costume o in lingerie, in abiti da infermiera o altro su questo genere. Questa professione, unito al fatto di essere diventate famose per essere mamma e figlia, le ha portato guadagni inusitati: "Abbiamo comprato una casa in Spagna e una in Bulgaria, ci siamo pagate tutte le bollette, ci paghiamo gli affitti, i pasti, stiamo facendo una vita davvero bellissima".