Luzma Cabello su Basciano, all’epoca compagno di Sophie: “Ci siamo baciati, poi la notte insieme” Luzma Cabello è tornata a parlare del rapporto con Alessandro Basciano in una lunga lettera. Il ragazzo avrebbe tradito la compagna Sophie Codegoni proprio con la modella spagnola, sua ex fidanzata. Lei ha raccontato: “Ci siamo dati un bacio passionale, ci siamo giurati tutto il nostro amore, ha detto di amarmi”.

A cura di Elisabetta Murina

Luzma Cabello è tornata a parlare del rapporto con Alessandro Basciano. Il ragazzo avrebbe tradito la compagna Sophie Codegoni proprio con la modella spagnola, sua ex fidanzata, durante alcuni giorni passati a Ibiza. Più volte ospite di Verissimo, il dj aveva negato questa versione della storia, smentendo il tradimento, così come il presunto schiaffo all'influencer, madre di sua figlia Celine Blue.

La lettera di Luzma Cabello ad Alessandro Basciano

Luzma Cabello ha affidato alla pagine del settimanale Di Più una lettera indirizzata ad Alessandro Basciano, in cui parlava del loro rapporto. I due si sono conosciuti nel 2021, quando il dj viveva a Madrid e sarebbe poi nata una importante storia d'amore, tanto che Basciano le avrebbe regalato un anello e l'avrebbe presentata alla sua famiglia.

I due si sarebbero poi lasciati perché, stando alla versione della modella, il ragazzo sarebbe stato troppo "possessivo e geloso" nei suoi confronti. Il manager di Basciano, Benji Costantino, si sarebbe poco dopo rivolto proprio a Luzma, come ha spiegato lei nella lettera:

Il tuo manager si è rifatto vivo per dirmi che volevi invitarmi a Ibiza e passare qualche giorno insieme. Io in realtà non ti avevo mai cancellato dal mio cuore e ho accettato. Quando sono arrivata, c'eri tu ad aspettarmi in aeroporto. La sera siamo andati a cena, c'era anche il tuo agente. Per avere un momento solo noi mi hai chiesto di seguirti e, una volta soli, ci siamo dati un bacio appassionato. Abbiamo passato la notte insieme, giurandoci tutto il nostro amore.

La versione di Luzma sulle foto con Basciano e sui messaggi di Sophie

Per la prima volta, era stata Sophie Codegoni a Verissimo a raccontare cosa fosse successo tra lei e Basciano. L'influencer sostiene che lui l'abbia tradita con la ex durante una vacanza a Ibiza, quando la loro bambina era già nata. Una versione smentita da Basciano, il quale aveva parlato invece di "viaggio di lavoro", mentre sembrerebbe confermata da Luzma Cabello, la ragazza in questione.

Prima che i due si salutassero, in Spagna, il ragazzo aveva ricevuto un messaggio da Sophie: "Ho visto che accanto al suo nome c'era un cuore e un orsetto. Immediatamente sono partite le tue spiegazioni confuse, mi hai detto che dovevo rilassarmi perché mi amavi". Poi sui social sono state diffuse delle foto di Luzma e Basciano insieme in aeroporto, che il dj aveva giustificato facendo passare lei come una "turista inglese che chiedeva spiegazioni". A quel punto la modella ha contatto Sophie, inviandole tutti gli screen: "Ci siamo rese conto che stavi manipolando entrambe".