L’amico di Totti: “Voleva Ilary Blasi a Roma per salvare il matrimonio. Noemi Bocchi? Non è avida” Alex Nuccetelli, storico amico di Francesco Totti, replica alle dichiarazioni di Ilary Blasi contenute nel documentario “Unica”. “Ha provato fino alla fine a salvare il matrimonio. Se avesse voluto farsi un’altra vita, non avrebbe voluto che la ex moglie restasse a Roma”, dichiara l’imprenditore.

A cura di Stefania Rocco

Nel corso di questo ultimo anno, Alex Nuccetelli è stato la voce di Francesco Totti per la stampa, una specie di portavoce non ufficiale che non è mai stato smentito dall’ex capitano della Roma, a dimostrazione del fatto che tra i due esista uno scambio di pareri molto più che sotterraneo o sporadico. Proprio l’imprenditore romano ha commentato a Tag24 le ultime dichiarazioni di Ilary Blasi, contenute nel documentario Unica, disponibile su Netflix. “Fino a poco tempo fa lui era un menefreghista nei confronti della moglie, adesso si parla della troppa gelosia con lui che non voleva farla lavorare, che voleva farla vivere a Roma. Io credo che siano elementi sintomatici di un uomo che voglia salvare il matrimonio, ma non con le parole bensì con i fatti”, sono le prime parole di Nuccetelli, ancora una volta a difenda dell’amico Totti.

La richiesta di Totti a Ilary di lasciare il lavoro: “La voleva vicina per salvare il matrimonio”

Nucdetelli, che solo pochi giorni fa aveva rifiutato di commentare il documentario dichiarando che Blasi gli avrebbe richiesto un risarcimento danni pari a 80 mila euro, torna a parlare del matrimonio durato 20 anni di quello che ritiene essere un caro amico. Amico che difende, offrendo una seconda interpretazione a proposito della presunta richiesta di Totti affinché Ilary lasciasse il lavoro (trasferte a Milano comprese):

Se io devo farmi gli affari miei, non voglio mia moglie vicino. Se io voglio farmi un'altra vita, non voglio mia moglie vicino. Lei poi parla di un periodo antecedente l’ innamoramento con un’altra donna. Lui ha cercato di comunque di recuperare il matrimonio fino alla fine, non con le chiacchiere ma con i fatti. Francesco è sempre stato molto innamorato della moglie differente, cioè quello che ho sempre detto anche nelle televisioni statali, perché le altre, come saprai, non mi hanno mai dato il permesso di dire nulla.

Ilary Blasi con Alex Nuccetelli

Le accuse di tradimento, la versione di Alex Nuccetelli

Parlando del vago riferimento che Blasi ha fatto al presunto tradimento di Totti con Flavia Vento avvenuto prima delle nozze, Nuccetelli prova a ridimensionare: “Se parliamo del di ciò che viene detto e viene scritto nel chiacchiericcio mondano della città credo che non ne scappi neanche lei. Si è parlato di tradimenti con ballerini, coreografi, produttori, autori, parrucchieri, ma io non voglio credere assolutamente che Ilary si sia comportata in questo modo. Per uno come Francesco nascondersi è ancora più difficile, cioè se avesse fatto tante di queste cose come vengono additate si sarebbe saputo. Negli ultimi anni poi li ho vissuti molto poco nel loro regime familiare”.

Il primo incontro con Totti: “Ci ho messo un mese a convincere Ilary”

L’amico di Totti riscrive inoltre la narrazione relativa al primo incontro tra Ilary e Totti, incontro del quale già in passato si era detto artefice: “I primi momenti credo di essere stato un qualcosa di diverso di quello che ho visto nel documentario, perché io se non ho la memoria completamente annientata, ricordo che ho parlato per almeno un paio di mesi consecutivi quasi tutti i giorni, con Ilary prima che si convincesse di uscire con Francesco e poi in seguito, insomma, è avvenuto quello che sappiamo”.

L’elogio a Noemi Bocchi: “Non è mai stata avida”

Totti con Noemi Bocchi

Infine, l’imprenditore romano replica alla ricostruzione pubblicata da Dillinger e Fabrizio Corona a proposito del presunto interesse di Noemi Bocchi verso un certo tipo di stile di vita: “Io noto in Noemi una cosa basilare che mi ricordo essere sempre mancata a Francesco, lei ha tanta dolcezza, tanto affetto, tanta vicinanza. La sento sempre parlare di Francesco con degli occhi propositivi, esprimendo concetti importanti. Questo lo fa quando c’è lui, ma anche in sua assenza. Questo credo che per un uomo sia basilare per affrontare un rapporto e avere una vita insieme. La conosco da tantissimi anni, è stata anche fidanzata con un mio amico. In precedenza ha avuto tutte storie lunghe, l’ex marito è un imprenditore importante ma un altro fa il postino a C’è posta per te. Non l'ho mai vista così avida come me l’ha descritta Fabrizio che spesso si basa su cose che gli vengono raccontate”. Infine, nega che Totti sia ancora innamorato della ex moglie:

No, questo non lo penso fortunatamente perché lo vedo molto molto felice. Non puoi essere innamorato di una donna che non hai più perché questo ti porterebbe all’ infelicità. Avrebbe trasmesso una sofferenza. Un figlio con Noemi? Sono relativamente giovani, se vorranno coronare un questo amore penso che sarebbe una cosa bella. Insomma, se dovesse avvenire poi valuteranno anche perché è un annetto che stanno insieme, convivono, stanno facendo una seconda vita insieme. Francesco sta vivendo una nuova vita viaggiando il mondo non solo con lo scopo di giocare a calcio, vedo una bella intesa tra lui e Noemi.