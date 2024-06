video suggerito

Lady Gaga smentisce la gravidanza in corso: “Non sono incinta, sto solo piangendo in palestra” Lady Gaga smentisce le indiscrezioni relative alla sua gravidanza. La popstar cita la collega Taylor Swift per fare sapere di non essere incinta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non è incinta Lady Gaga che smentisce le indiscrezioni circolate a proposito di una sua presunta gravidanza in corso con un video pubblicato su TikTok. La popstar ha fatto sapere di non stare aspettando alcun bambino e, per farlo, ha deciso di vocitare la collega Taylor Swift e la canzone Down Bad del disco Tortured Poets Department. “Not pregnant-just down bad cryin at the gym”, ha scritto Gaga, che significa “Non sono incinta – sono solo giù di morale mentre piango in palestra”.

Le indiscrezioni a proposito della gravidanza di Lady Gaga

I pettegolezzi a proposito di una presunta gravidanza in corso avevano cominciato a diffondersi a partire dalla partecipazione dell’artista al matrimonio della sorella Natali Germanotta. Gaga indossava un abito nero molto aderente ed era stata più volte fotografata mentre sembrava volersi coprire l’addome con le braccia. Chi aveva visto foto e video dell’evento aveva quindi cominciato a pensare che la popstar fosse incinta. Indiscrezione smentita poche ore fa dalla diretta interessata con un video postato su TikTok e, successivamente, un tweet pubblicato su X con il quale ha ribadito il medesimo concetto.

Lady Gaga aveva detto: “Non vedo l’ora di diventare mamma”

Era stata la stessa Lady Gaga, non molto tempo fa, a dichiarare di pensare con gioia all’idea di diventare mamma. “Non vedo l'ora di diventare mamma”, aveva dichiarato in un’intervista rilasciata a InStyle nel 2020, “Non è incredibile quello che possiamo fare? Possiamo tenere un essere umano dentro e farlo crescere. Poi viene fuori, e mantenerlo in vita è il nostro lavoro”. Da quattro anni la cantante è sentimentalmente legata all’imprenditore e genio matematico Michael Polansky e qualche mese era stata vista sfoggiare un vistoso anello di diamanti, circostanza che aveva rafforzato l’ipotesi di una gravidanza in corso. Gravidanza che, stando a quanto dichiara oggi, non esiste.