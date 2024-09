video suggerito

La vita privata di Nick Luciani dei Cugini di Campagna: la moglie Veronica e la figlia Karen Nick Luciani, nome d'arte di Nicolino Luciano, è uno dei componenti del gruppo I Cugini di Campagna, ed è sposato con la cantante Vanessa Perna dal 1999. Dalla loro unione è nata Karen, la loro unica figlia. Da sabato 28 settembre 2024 fa parte del cast di Ballando con le stelle.

A cura di Ilaria Costabile

Nick Luciani è sposato da 25 anni con Vanessa Perna e insieme hanno avuto la loro unica figlia: Karen. Nicolino Luciano, questo il nome all'anagrafe del cantante, è nato il 2 giugno 1970 a Roma, e ha 54 anni. Dal 1992 è diventato uno dei membri dei Cugini di Campagna e dopo aver preso parte anche ad un reality come l'Isola dei Famosi, si cimenta sulla pista di Ballando con le stelle.

Nick Luciani è sposato con Vanessa Perna

Nick Luciani è sposato dal 1999, quindi, 25 con Vanessa Perna. I due hanno celebrato il loro matrimonio nella chiesa di San Giovanni di Porta Latina mentre il ricevimento venne organizzato a Grottaferrata e furono invitate circa 230 persone. Sono poche le notizie circa la loro storia d'amore, ma da quando si sono incontrati, non hanno mai smesso di essere l'uno il sostegno dell'altra, affrontando anche momenti difficili.

Nick Luciani e Vanessa hanno una figlia: le difficoltà alla nascita di Karen

Dal loro matrimonio è nata Karen, la loro unica figlia che, però, come ha raccontato la moglie in una lettera durante la sua permanenza all'Isola dei Famosi, ha dovuto affrontare qualche difficoltà appena nata. Queste le sue parole:

Ciao amore mio, ti seguiamo tutti i giorni. Siamo tue accanite fan, ma io lo sono sempre stata. Ricordo i concerti dei Cugini dei Campagna, sembravi un angelo ed io mi sono innamorata subito da te. Sono passati 20 anni, ci siamo sposati, abbiamo avuto la nostra Karen che ha avuto qualche problemino alla nascita, ma abbiamo superato tutto con il nostro amore. Noi insieme siamo la forza, la tua timidezza a volte non fa trasparire l’uomo meraviglioso che sei e il padre fantastico. Sono sempre con te, non lo scordare mai e anche Karen. Ciao amore mio, a presto.

Una condizione di cui anche Luciani ha parlato in un'intervista a Novella 2000 dicendo: "Mia moglie Vanessa e mia figlia Karen abbiamo dovuto rivedere il nostro stile di vita. Un tempo potevo concedermi vetture di lusso e spesso giravo con l’autista. Oggi, invece, ho dovuto riscoprire i mezzi pubblici e mi muovo perlopiù in autobus, in treno oppure in bicicletta…".