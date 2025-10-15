Gossip
La vita privata di Flavia Pennetta: dal tradimento dell’ex al matrimonio con Fognini, padre dei suoi figli

Dal 2016 Flavia Pennetta è sposata con il tennista Fabio Fognini. Insieme hanno tre figli: Federico, Farah e Flaminia, nati rispettivamente nel 2017, 2019 e 2021. In passato la tennista ha avuto una storia con Carlos Moya, finita a causa di un tradimento da parte di lui, confessatole al telefono.
A cura di Elisabetta Murina
Flavia Pennetta è sposata con Fabio Fognini dal 2016. I due tennisti hanno ufficializzato la loro relazione qualche anno prima, dopo diversi tempo in cui sono stati solamente amici. Ad oggi sono genitori di tre figli, Federico, Farah e Flaminia. In passato la tennista ha avuto una relazione con il collega Carlos Moya, finita a causa di un tradimento di lui.

Il tradimento dell’ex Carlos Moya confessato al telefono

Prima di sposarsi con Fabio Fognini, Flavia Pennetta è stata fidanzata con il tennista spagnolo Carlos Moya. La loro storia d'amore è iniziata nel Duemila ed è durata alcuni anni, per poi finire a causa di un tradimento da parte di lui. La tennista lo scoprì attraverso una telefonata dopo un match, come raccontò in un'intervista al Corriere della Sera a distanza di anni, sentendosi male poco dopo: "Perdo l'incontro in cinque minuti, lo richiamo: cosa è successo? Tutto bene, dice lui, però sono uscite su un giornale delle foto con una mia amica a Amsterdam… E cosa state facendo, chiedo? Ci baciamo, risponde. Spatapam, sono caduta in terra, svenuta. Ho perso 11 chili in sei giorni: non mangiavo, non dormivo, non respiravo". 

Il matrimonio con Fabio Fognini dopo la lunga amicizia

Flavia Pennetta e Fabio Fognini sono ufficialmente una coppia dal 2014, anche se il loro primo incontro è avvenuto anni prima grazie al tennis. Entrambi tennisti di professione, si erano infatti spesso visti durante gli allenamenti o nei tornei. Dopo anni di amicizia, il loro rapporto è cambiato e hanno iniziato a guardarsi con occhi diversi. Il primo bacio mentre entrambi si trovavano a Barcellona. L'11 giugno 2016 si sono sposati e sono diventati ufficialmente marito e moglie presso la Cattedrale di Ostuni, in Puglia, terra di origine della tennista. Una grande festa alla presenza di amici e parenti per celebrare il loro amore.

La nascita dei tre figli

Flavia Pennetta è mamma di tre figli, avuti con il marito Fabio Fognini. Il primogenito si chiama Federico ed è nato nel maggio del 2017, circa un anno dopo il matrimonio. Nel 2019 la famiglia si è allargata con l'arrivo di Farah, che oggi ha 6 anni. La gravidanza era stata annunciata dal tennista stesso con un messaggio sui social e alcune foto. Nel 2021 invece la più piccola di casa, Flaminia, nata nel 2021.

