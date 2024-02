La vita privata di Bob Sinclar dopo la separazione dall’ex moglie: i figli e le voci sulla fidanzata Bob Sinclar è stato sposato per 20 anni con la modella Ingrid Aleman. Insieme hanno avuto due figli, Raphael e Paloma, nati rispettivamente nel 2000 e nel 2003. Dopo la separazione, si vociferava che nella vita del noto dj francese ci fosse una nuova fidanzata, Galina: i due erano stati avvistati nel 2020 sulla spiaggia di Saint Barthelemy. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Bob Sinclar è stato sposato per 20 anni con Ingrid Aleman. Insieme hanno avuto due figli, Raphael e Paloma, nati rispettivamente nel 2000 e nel 2003, che oggi hanno 24 e 20 anni. Dopo la separazione, avvenuta perché la donna pensava che il noto dj francese non fosse la stessa persona sia nel privato che in pubblico, si vociferava che al suo fianco ci fosse una nuova fidanzata, Galina. I due erano stati avvistati insieme nel 2020 sulla spiaggia di Saint Barthelemy, in Francia, anche se non è mai stato confermato che fossero ufficialmente una coppia.

Il matrimonio e la separazione: perché Ingrid Aleman lo ha lasciato

Bob Sinclar e Ingrid Aleman

Ingrid Aleman e Bob Sinclar sono stati una coppia per 30 anni, di cui 20 da marito e moglie. Nel 2018 però il loro matrimonio è però arrivato al capolinea ed è stata la donna a prendere la decisione di interrompere il rapporto. Le motivazioni della modella, come ha spiegato il sito francese Voici, sono state ben precise: "Bob va a letto presto, rifiuta le uscite mondane, la sua vita è davvero troppo noiosa. Ho troppa voglia di divertirmi” .

Bob Sinclar ha due figli: Raphaël e Paloma

Bob Sinclar con i figli Raphael e Paloma

Dal matrimonio tra Bob Sinclar e Ingrid Aleman sono nati due figli, Raphael e Paloma, rispettivamente nel 2000 e nel 2003. Il primo ha oggi 24 anni, mentre la seconda ne compirà presto 20. Sui social, sono diverse le foto che mostrano i due ragazzi insieme al padre, condividendo con lui diverse esperienze di vita, tra cui la passione per la musica. Nonostante i genitori non siano più una coppia, hanno mantenuto con loro uno stretto legame.