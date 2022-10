La principessa Ruspoli sul caso Selvaggia-Zanicchi: “Permalosi o irascibili, è colpa dello stress” Anche la principessa Maria Pia Ruspoli dice la sua sul caso “Selvaggia-Zanicchi” che ha avuto il secondo atto sabato scorso a Ballando con le stelle: “Gli insulti si prevengono”.

Si continua a parlare del caso "Selvaggia-Zanicchi" che a Ballando con le stelle tiene banco da due puntate (e chissà se non se ne parlerà anche per una terza). La principessa Maria Pia Ruspoli, grande esperta di buone maniere, nella rubrica "Bon Ton" di Novella 2000 fa il punto della situazione e, lungi dal giustificare l'atteggiamento di Iva Zanicchi, avverte: "Colpa dello stress, gli insulti si prevengono". Ecco i consigli della principessa su come prevenire momenti di grande escandescenza ed evitare figure barbine com nel caso dell'episodio televisivo.

Le parole della principessa Maria Pia Ruspoli

"Bisogna imparare a misurare le parole perché possono ferire più di un’azione", lo dice chiaro e tondo Maria Pia Ruspoli. Nella puntata di sabato, abbiamo visto addirittura il pubblico attaccare Selvaggia Lucarelli e cercare di minimizzare, ma spiega la Ruspoli

Considerato che nella maggior parte dei casi la causa è lo stress, bisogna cercare di ragionare sulle cose a freddo, con calma, perché a caldo spesso le reazioni sono immediate e incontrollabili e si rischia di compromettere legami, equilibri e rapporti con altre persone. Si può anche essere irascibili o permalosi, ma è bene prendersi sempre del tempo prima di innescare una bomba che non porta mai a nulla di buono. Conoscere meglio il proprio io aiuta a rilassare sia il corpo che la mente. Per esempio, in alcuni casi l’ironia è un ottimo rimedio perché permette di sfogare la rabbia senza apparire troppo aggressivi. Certamente ci sono momenti in cui le cose ci sfuggono di mano e mantenere la calma in situazioni in cui la collera sembra prendere il sopravvento sulla mente non è affatto semplice. Spesso ci si concentra più sul problema che sulle soluzioni. Rilassarsi con profondi respiri quando si sente che la rabbia si sta impossessando della nostra mente, contare fino a 10 e cercare di rilassarsi e non cadere nella trappola di reagire impulsivamente, perché si potrebbero prendere decisioni poco razionali e ponderate, di cui ci si potrebbe pentire.

I consigli per Iva Zanicchi

Nella seconda puntata di "Ballando con le stelle" persino Samuel Peron si è prodigato in consigli per Iva Zanicchi, che davvero esagera molto con le parolacce e con gli insulti. La principessa del "Bon Ton" consiglia di correre ai ripari con lo yoga e con mental coaching e frasi come “va tutto bene, tutto sotto controllo”:

Insomma, svuotare la mente e non fossilizzarsi sul fatto in sé che ci ha fatto arrabbiare. Imparare a capire quanto vale la pena lasciar correre e chiedersi se lo ha fatto volontariamente. Il perdono è uno strumento potente e potrebbe cambiare in positivo la querelle. Insomma, la calma e la serenità sono alimentate da pensieri positivi e nessun tipo di querelle ci deve togliere questo stato di benessere fisico e mentale.

La terza puntata di Ballando con le stelle

La terza puntata di "Ballando con le stelle" andrà in onda il 22 ottobre su Rai1 a partire dalle ore 21. Scopriremo se l'ascia di guerra sarà definitivamente sotterrata, cosa che è stata già fatta nella seconda puntata anche se Selvaggia Lucarelli ha avvertito soprattutto Carolyn Smith e il pubblico in studio: "Possiamo tranquillamente non tornarci su quella cosa, tornarci con un tono assolutorio è sbagliato. Non ci voglio tornare su questa cosa" perché Carolyn Smith aveva detto: "Lasciamo perdere quello che è successo la settimana scorsa".