La pornostar Billie Beever: “Per gli uomini non sono una moglie, trattata come una donna orribile” Billie Beever, escort e pornostar australiana, si è sfogata circa la sua difficoltà di instaurare una relazione solida e duratura con un uomo. I potenziali partner si allontanerebbero per via dei pregiudizi sul suo lavoro.

A cura di Daniela Seclì

Billie Beever, una escort australiana e pornostar nota su OnlyFans, ha pubblicato un video su TikTok nel quale si è lamentata della sua difficoltà di instaurare una relazione duratura con un uomo. A suo dire, coloro che si avvicinano a lei, finiscono sempre con il tirare in ballo il suo lavoro e si dileguano quando si tratta di dare una piega seria alla loro frequentazione.

Lo sfogo della pornostar Billie Beever

Billie Beever si è sfogata, puntando il dito contro tutti gli uomini che prima la descrivono come "la donna ideale" e, poi, quando lei tenta di passare a un livello successivo nel rapporto, si tirano indietro. Le sue parole sono state:

Ho appena scoperto la ragione per cui apparentemente gli uomini non possono uscire con me. Dicono di essere miei amici, che mi rispettano e che amano prendersi cura di me…ma dicono anche: "Non posso stare con te a causa della tua storia e del tuo passato". Tutti abbiamo un passato e tutti abbiamo una storia. L'unica differenza è che la mia l'ho filmata, l'ho vissuta davanti a una telecamera. Questo mi rende una donna da non frequentare? Non riesco a capire.

Quindi si è rivolta agli uomini che non si creano problemi quando arriva il momento di condividere un'intimità con lei, ma scappano via veloci quando si tratta di rendere più solida la relazione: "Se volete usare il mio passato come scusa per non darmi una possibilità, perché i miei video sono accessibili anche ai vostri amici, quello è un vostro problema, non mio".

Billie Beever racconta il rovescio della medaglia del lavoro di pornostar

Già nei mesi scorsi, Billie Beever aveva raccontato il rovescio della medaglia del lavoro di pornostar, in un'intervista rilasciata al programma Nude Next Door. Aveva spiegato che nel corso della sua vita, spesso era stata additata come una "persona orribile" solo per via della carriera che aveva scelto e grazie alla quale ha i soldi necessari per occuparsi di sua figlia, che ha tre anni: