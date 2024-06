video suggerito

La mamma delle sorelle Valli rompe il silenzio: “Sono ragazze semplici, hanno sempre lavorato” Dopo le recenti dichiarazioni di Beatrice Valli, Sandra Malavasi ha rotto il silenzio ed è intervenuta sui social per difendere le tre figlie. La mamma di Beatrice, Eleonora e Ludovica Valli, su Instagram, ha spiegato: “Sempre state ragazze semplici, hanno sempre lavorato per avere qualcosa. Non sono nate principesse e non lo sono neppure oggi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

La mamma delle sorelle Valli ha rotto il silenzio. Sandra Malavasi è intervenuta sui social a difesa delle figlie Eleonora, Beatrice e Ludovica. Recentemente, la secondo genita Beatrice aveva parlato della sua carriera e della vita privata, lasciandosi andare a dichiarazioni come: "Merito la mia notorietà e anche di più" o "Odio come pulisce la mia domestica", a lungo criticate sui social.

Le parole di Sandra Malavasi, mamma delle sorelle Valli

Le recenti dichiarazioni di Beatrice Valli hanno scatenato diversi commenti negativi sui social tanto che, come riporta IlVicolodellenews, Sandra Malavasi ha deciso di intervenire per difendere le figlie. Queste le sue parole sotto il post Instagram del profilo Investigatore Social, rivolte ai numerosi hater che, a detta sua, attaccano senza conoscere:

State veramente esagerando dicendo delle cattiverie… oltretutto non potete sapere nulla di loro, di quello che hanno fatto. Sono sempre state ragazze semplici, hanno sempre lavoro per avere qualcosa che io non potevo dargli… Datevi una calmata perché non hanno offeso nessuno. Non sono nate principesse e non lo sono neppure oggi. Capite sempre quello che volete voi.

Cosa ha detto Beatrice Valli nell'ultima intervista

Ospite del podcast The Roulette Talk di Elena Gradella, l'ex volto di Uomini e Donne si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni in merito alla sua vita privata e professionale che, in breve, hanno fatto il giro dei social. Alla domanda se meritasse la sua popolarità, l'influencer ha risposto: “Sì, merito la mia notorietà e anche di più. Vorrei sempre di più e mi piacerebbe tra 10 anni dire ‘Wow, guarda cosa hai creato". Quanto alla sua vita domestica, ha invece rivelato:

Adoro prendermi cura della casa. Faccio le pulizie, cucino, sto con i bambini, magari resto in pigiama fino alla sera. Se lo mostro sui social, mi rispondono che ho la domestica h24. Certo ho una domestica che mi aiuta ma, quando pulisce, odio come lo fa perché sono super precisa e come pulisco io, non pulisce nessuno.