La madre di Valeria Marini: “La lite è durata poco, ma lei fa tragedie. Tiene al nostro rapporto più di me”

Gianna Orrù torna a parlare del rapporto con la figlia Valeria Marini e, per la prima volta, ridimensiona pubblicamente il racconto di un lungo periodo di gelo che, a suo dire, sarebbe stato amplificato più del dovuto proprio dalla showgirl. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, la madre di Valeria ha spiegato che la distanza tra loro non sarebbe durata un anno, come raccontato in più occasioni, ma molto meno. Ha chiarito, inoltre, come quel silenzio non fosse legato a un rifiuto di confidarsi con la figlia, bensì a un momento personale di forte difficoltà, coinciso con la truffa che la donna ha raccontato di avere subito.

I motivi del silenzio di Gianna Orrù con la figlia Valeria Marini

Quando la conduttrice le ha chiesto di spiegare come avesse vissuto l’anno di distanza dalla figlia, Gianna Orrù ha precisato che le tempistiche sarebbero state completamente diverse da quelle raccontate: “Non è vero, è durato tutto molto meno! È lei che fa le tragedie, non ci siamo sentite perché non mi andava di farlo con nessuno. Non era per lei, era per la questione della truffa”.

Una truffa che, com’è noto, le sarebbe costata oltre 350mila euro, una somma che la donna teme di non poter mai più recuperare. Il procedimento, infatti, rischierebbe la prescrizione, i soldi difficilmente torneranno indietro e il responsabile, da lei denunciato, non finirà in carcere. A questa vicenda se ne aggiunge un’altra, altrettanto dolorosa: quella per calunnia aggravata. Orrù racconta che il suo avvocato avrebbe rinvenuto video e dichiarazioni diffamatorie sul suo conto, con accuse che lei definisce false e gravemente offensive: “Il mio avvocato ha trovato dei video dove si dicono cose assurde: che sono alcolista, omofoba, che litigo con tutti… In un’intervista disse addirittura di avere delle mie foto nuda”.

Il rapporto tra Gianna Orrù e la figlia Valeria Marini

Nonostante tutto, il rapporto con Valeria Marini sembra oggi aver trovato un nuovo equilibrio. È stata la stessa Gianna Orrù ad ammettere di aver fatto lei il primo passo, chiamando la figlia per riavvicinarsi. Un gesto che Valeria non si aspettava e che ha segnato l’inizio del disgelo tra loro.

Pur riconoscendo l’affetto della figlia, Orrù descrive il loro legame con un certo distacco emotivo, osservando come Valeria tenga moltissimo al loro rapporto: "Lei ci tiene molto a questo rapporto tra madre e figlia, forse anche più di me". Proprio in virtù di questo attaccamento, la showgirl si sarebbe dimostrata da subito disponibile a ricucire il legame, mettendo alle spalle il periodo di distanza.