La famiglia Incorvassi a cena fuori con Clizia e Guendalina: “Sembra una serata di scambisti” Tutta la famiglia Incorvassi a cena fuori. Compresa Clizia e Guendalina. Edoardo Tavassi scherza nelle storie: “Sembra una serata di scambisti”

Tutta la famiglia Incorvassi a cena fuori. Compresa Clizia e Guendalina. Su Instagram, le foto che raccontano una serata insieme: ci sono Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, la nuova coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip. Con loro, anche le rispettive cognate: Clizia Incorvaia e Guendalina Tavassi. Incontro piacevole e foto per il piacere dell'agguerritissimo fandom. Pioggia di like sui profili di Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Guendalina Tavassi e Clizia Incorvaia.

La cena degli Incorvassi

La cena degli Incorvassi a base di sushi come hanno mostrato anche le storie di Instagram di Edoardo Tavassi che scherza con le ragazze che se la tirano mentre fanno le fotografie: "Dai, siamo a un ristorante giapponese ma sembra che siamo a un locale per scambisti e dai!". Altro giro di fotografie e poi altre storie con Edoardo Tavassi ormai stremato da una serata che è sembrata comunque molto impegnativa: "Dai, ragazze, dai, io voglio tornare a casa, vi prego". Alla fine, la serata è andata molto bene.

Il successo di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia

Non hanno vinto il Grande Fratello Vip, nel quale ha trionfato invece Nikita Pelizon, ma Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono riusciti a strappare consensi e soprattutto a dimostrare di poterci stare nelle dinamiche di un reality show. Certo, non sapremo ancora per quanto, considerata la stretta di Pier Silvio Berlusconi a certe derive che all'interno della casa sono state innescate indirettamente anche da loro, ma per quello che è tutto il mondo "di sotto" della televisione, i due Incorvassi sembrano più che pronti. Solo il tempo ci dirà, intanto, se anche l'amore reggerà alle pressioni. Intanto la coppia si diverte e non lascia spazio a fraintendimenti. La storia sembra molto seria e non ci sarà, per adesso, nessuno scossone tra loro.