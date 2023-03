Guendalina Tavassi rifiutata in una struttura per famiglie: “Sono sconvolta, uno schifo” Guendalina Tavassi racconta cosa le è accaduto a seguito delle sue ultime dichiarazioni a Le Iene. L’influencer aveva raccontato di avere una vita intima piuttosto attiva con il suo compagno, e per questo motivo la struttura per famiglie nella quale avrebbe dovuto alloggiare, ha respinto la sua richiesta.

A cura di Ilaria Costabile

Guendalina Tavassi ha raccontato sul suo profilo Instagram un episodio che le è accaduto nelle ultime ore, che l'ha letteralmente scioccata. L'influencer, infatti, dopo le dichiarazioni rilasciate in un'intervista a Le Iene, in cui aveva raccontato di avere un'attività sessuale piuttosto frequente con il suo compagno, è stata rifiutata in una struttura per famiglie.

Lo sfogo di Guendalina Tavassi

"Sono veramente, ma veramente sconvolta, adesso vi racconto questa cosa perché è giusto che sappiate tutti che gente di m***a c'è dietro a tante strutture", così esordisce Guendalina Tavassi parlando ai suoi follower, prima di sviscerare tutto il suo sgomento nel raccontare quanto le è accaduto. La struttura a cui si riferisce si trova in montagna ed è solita dare ospitalità alle famiglie garantendo anche l'animazione per i bambini, l'ex gieffina continua: "Un po' di tempo fa avrei dovuto soggiornare, ma per motivi miei privati, ma non sono potuta andare, e ho riscritto una mail al pr di questa struttura e adesso vi faccio leggere la sua risposta".

La risposta dell'albergo

Nelle storie Guendalina Tavassi pubblica lo screen della mail di risposta ricevuta dalla struttura in questione, nella quale vengono esposti i motivi per cui l'influencer e la sua famiglia si trovano costretti a cercare un altro posto in cui soggiornare. Nel testo della mail si legge: "In seguito alle ultime uscite e confidenze alle Iene, riprese da varie testate, non siamo in grado di far collimare il suo personaggio con qualsiasi struttura family nel nostro portfolio". Un veto, quindi, applicato a più di un resort della compagnia, cosa che ha infastidito particolarmente l'ex gieffina, che ha così commentato:

Volevo dire al pr della comunicazione e responsabile di queste strutture che si chiamano family perché ci sono le famiglie, e i bambini in qualche modo nascono, anzi, gli consiglio prettamente di non farlo quattro volte al giorno, ma almeno una volta all'anno non gli farebbe male.

Cosa ha detto Guendalina Tavassi a Le Iene

In un'intervista a Le Iene, Guendalina Tavassi ha raccontato di avere un'attività sessuale con il suo compagno, Federico Perna, piuttosto attiva. In risposta alla clausola matrimoniale di JLo e Ben Affleck, lei ha dichiarato: "Quattro volte la settimana? Qui sono 4 volte al giorno" e il fidanzato ha subito risposto: "Lei è insaziabile a letto. Abbiamo circa 28 rapporti a settimana e il posto più strano in cui lo abbiamo fatto è stato in treno".