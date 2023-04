Guendalina Tavassi scrive a Edoardo i suoi “pensierini”: “Buono e figo, meritavi di vincere il GfVip” Una lettera aperta di Guendalina Tavassi a suo fratello Edoardo che somigliano un po’ ai pensierini delle elementari: “Sei un ragazzo buonissimo, la tua gioia di vivere, la tua genuinità e soprattutto il tuo sorriso”.

Guendalina Tavassi è sicura: il vero vincitore del Grande Fratello Vip è suo fratello, Edoardo Tavassi. In una lettera aperta pubblicata a Novella 2000, la ex Isola dei Famosi si rivolge direttamente a lui: "Caro Edo, io sono orgogliosissima di te, lo sono sempre stata, ma dopo la tua partecipazione al Grande Fratello Vip sono veramente sempre più fiera di avere un fratello così. Perché tutti hanno potuto vedere la tua bontà".

Le parole di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi ha scritto parole piene di dolcezza nei confronti di Edoardo Tavassi che, nonostante queste parole al miele, nel corso del gioco si è dimostrato essere un cinico e un manipolatore, in grado per esempio di far vacillare più di una volta Edoardo Donnamaria o la stessa Antonella Fiordelisi. Alla fine sì, guardando come è finita per i due, ha vinto Tavassi. Però Guendalina scrive: "Sei un ragazzo buonissimo, la tua gioia di vivere, la tua genuinità e soprattutto il tuo sorriso". Pensierini scritti tutti così, con questa sintassi.

Questo programma mi ha confermato ulteriormente quanto tu sia importante nella mia vita, quanto mi sei mancato. Io oggi sono felice con il cuore, ma devo anche parte della mia felicità a te, perché ci sei sempre stato, sei la mia metà, sei il mio ‘Grande Fratello'. E poi, lasciatelo dire, non sei solo una persona meravigliosa, buona, pura, sensibile, ma sei diventato anche un gran figo.

"Io e te soffriamo di scarsa autostima"

Guendalina Tavassi prosegue: "Io e te soffriamo di una bassissima, scarsissima autostima, però posso dirti che vedendoti in tv mi dicevo: "Però mio fratello è diventato un gran figaccione". Al di là di tutto, tu sei il mio vincitore non solo nel programma, ma nella vita, perché ti meriti tutto quello che sta succedendo, hai sempre pensato e sperato che sarebbe arrivato il tuo momento di non vivere in ombra, di non essere più il fratello di Guendalina". A onor del vero, comunque, Edoardo Tavassi ha giovato alle dinamiche del GfVip, come dichiarato anche da Sonia Bruganelli.