Kate Winslet incontra Leonardo DiCaprio dopo tre anni: “Non riuscivo a smettere di piangere” L’amicizia tra Kate Winslet e Leonardo DiCaprio è qualcosa di davvero profondo e importante per l’attrice inglese, tanto da sentirne la mancanza anche durante i mesi del lockdown.

A cura di Ilaria Costabile

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio sono tra gli attori più noti del cinema, il loro incontro sul set di Titanic, appena ventenni, è stato l'inizio di un'amicizia che dura da anni e che nel tempo non solo si è rafforzata, ma si è arricchita di nuove componenti. In un'intervista rilasciata al The Guardian, la diva ricorda il suo incontro avvenuto di recente con l'attore dopo ben tre anni che non si incontravano e ha rivelato di essersi commossa fino alle lacrime.

La commozione di Kate Winslet per Leonardo DiCaprio

Un'amicizia intensa quella che lega i due divi di Hollywood, uniti da un legame che ha superato il semplice rapporto da set. Dopo aver interpretato insieme una coppia non solo in Titanic, ma anche in un altro film iconico come Revolutionary Road, i due si sono incontrati nuovamente piuttosto di recente, come racconta l'attrice alla testata inglese, aggiungendo: "Non riuscivo a smettere di piangere". Una commozione data dal fatto di aver iniziato insieme un percorso che li ha portati nel tempo a perseguire strade diverse, ma entrambe indirizzate al successo, a cui si aggiunge una distanza ancor più difficile da gestire a causa della pandemia:

Lo conosco da metà della mia vita! Non è che mi sono trovata a New York o lui è stato a Londra e c'è stata la possibilità di cenare o prendere un caffè e fare due chiacchiere. Non siamo stati in grado di lasciare i nostri paesi. Come tante amicizie nel mondo, abbiamo sofferto ancor di più la mancanza a causa del Covid. È un mio amico, il mio migliore amico. Siamo legati per la vita.

La fatica sul set di Titanic

Nella stessa intervista, l'attrice ricorda gli esordi della sua carriera insieme a DiCaprio, stupendosi del fatto che il divo abbia compiuto da poco 47 anni e, quindi, tornando con la mente ad un passato in cui erano davvero giovanissimi e pronti ad affrontare tutto con entusiasmo: "Ho compiuto 21 anni su quel set e Leo ne ha compiuti 22". Ricordi belli, ma non sono mancati anche degli appunti su uno dei colossal più iconici del cinema, che ha richiesto ore ed ore di impegno e lavoro: "Non è stato piacevole per nessuno di noi, ma ce l'abbiamo messa tutta e tutti insieme. Anche se lui aveva molti più giorni liberi di quanti ne abbia mai avuti io. Però da quel momento sono cresciuta e sono grata di essere arrivata a questo punto.