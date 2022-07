Joan Collins cade dai tacchi schiacciandosi un nervo della gamba, il ricovero in ospedale Joan Collins, attrice inglese star di Dynasty, è caduta da un paio di scarpe piuttosto alte schiacciandosi il nervo della gamba, come ha raccontato lei stessa sui social.

A cura di Ilaria Costabile

L'attrice inglese Joan Collins ha subito un piccolo incidente la scorsa settimana, quando a causa di una paio di scarpe troppo alte è stata portata all'ospedale Princess Grace Hospital di Monaco, dove i medici sono intervenuti subito per accertarsi che non vi fossero problemi gravi. "Il dolore è stato atroce ma fortunatamente l’ha affrontato e ora sta bene" ha dichiarato il suo portavoce e infatti la diva 89enne è tornata a godersi le sue vacanze a Saint Tropez.

La caduta di Joan Collins

Più precisamente Collins è caduta e si è schiacciata un nervo della gamba, il tutto perché indossava delle scarpe col tacco. La donna, pur tenendo in considerazione la sua età, non ha mai voluto rinunciare allo stile, ragion per cui ha indossato le scarpe che, però, hanno provocato la caduta. Come ha raccontato anche un amico dell'attrice a Page Six, il momento è stato piuttosto tragico, dal momento che Joan Collins ha manifestato un certo dolore, ma una volta arrivata all'ospedale monegasco in poco tempo si è risolta la situazione, corredato con un periodo di riposo. La diva, protagonista di Dynasty, uno degli show televisivi più famosi degli Anni Ottanta, ha lavorato anche con registi italiani ed è stata una vera e propria icona di stile, ragion per cui non stupisce che possa essere caduta proprio indossando delle belle scarpe.

Il post sui social

Ed è infatti dopo una settimana che l'attrice racconta anche sui social cosa le è accaduto, pubblicando una foto sulla barca, in forma smagliante, accanto alla quale scrive: "Una settimana prima di dovermi ricoverare all'Ospedale Principessa Grace di Monaco per un nervo scoperto alla gamba, mi stavo godendo una bella giornata. Non è stato divertente! Ma sono stati fantastici!" A queste parole sono seguiti commenti e messaggi di pronta guarigione e di vicinanza per l'attrice che, però, si è ripresa prontamente.