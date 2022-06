Travis Barker ricoverato in ospedale, la moglie Kourtney Kardashian al suo fianco in ambulanza Travis Barker è stato trasportato in ospedale nella giornata di martedì 28 giugno. Stando a quanto riportato TMZ, Kourtney Kardashian ha accompagnato il marito, batterista dei Blink-182, durante tutto il tragitto in ambulanza. Sconosciute per il momento le cause del ricovero.

A cura di Elisabetta Murina

Travis Barker, batterista dei Blink-182 e marito di Kourtney Kardashian, è stato trasportato in ospedale. A riportare la notizia il sito americano TMZ. Sconosciute per il momento le cause del ricovero.

Il trasporto in ambulanza con la moglie Kourtney Kardashian

Stando a quanto riporta il sito americano, nella giornata di martedì 28 giugno Travis Barker era stato ricoverato all'ospedale di West Hills per poi essere trasportato in un'altra struttura, il Cedars- Sinai Medical Center. Al suo fianco durante il tragitto in ambulanza c'era la moglie Kourteny Kardashian, che non l'ha mai lasciato solo, nemmeno quando era sdraiato sulla barella. La coppia si è sposata da circa un mese fa, il 23 maggio, con una cerimonia in Italia, nella romantica cornice di Portofino, alla quale erano presenti diverse star italiane.

Il messaggio di Travis Barker sui social prima del ricovero

Le cause del ricovero sono al momento sconosciute. Tuttavia, stando a quanto hanno scritto Barker e la figlia Alabama su Twitter, sembrerebbe possa trattarsi di qualcosa di grave. "Dio mi salvi", ha scritto il marito di Kourtney Kardashian nella serata del 28 giugno, poco prima di essere trasportato in ambulanza. La 16enne invece ha chiesto preghiere per il padre.