Javier Bardem dedica la vittoria ai Goya a Penelope Cruz: “La donna che amo e celebro ogni giorno” Javier Bardem ha vinto il Goya come miglior attore protagonista nel film “Il capo perfetto” e durante la premiazione ha dedicato la vittoria a sua moglie Penolope Cruz con una bellissima dichiarazione d’amore.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la sua interpretazione ne "Il capo perfetto", tra gli ultimi film che lo vedono come protagonista, Javier Bardem ha vinto un Goya, premio che corrisponde agli Oscar, ma dedicati esclusivamente al cinema spagnolo. L'attore durante la premiazione, una volta avuta tra le sue mani la statuetta ha voluto dedicare la sua vittoria alla moglie, Penelope Cruz.

La dedica di Javier Bardem

Il divo, quindi, non ha esitato a voler rivolgere una dichiarazione d'amore vera e propria alla donna che è al suo fianco ormai da anni e che è diventata la madre dei suoi figli, a cui rivolge una parte del suo discorso di ringraziamento dopo aver ricevuto il premio: "Penelope è la donna che amo, rispetto, ammiro e celebro ogni giorno. Leonardo e Luna sono il più bel regalo che la vita ci ha fatto, mamma e papà vi adorano". In chiusura, poi, un ricordo anche a sua madre, attrice, che gli ha trasmesso la curiosità per la recitazione e che è scomparsa lo scorso anno: "La donna che mi ha insegnato a vivere, l'amore e la passione per questo mestiere meraviglioso e interessante, che è stata un esempio etico e di impegno".

Javier Bardem candidato agli Oscar

L'attore ha poi ringraziato colleghi e regista, come da prassi, che gli hanno permesso di interpretare un ruolo che per lui si è rivelato importante e gli ha permesso di conquistare per le sesta volta il prestigioso premio del cinema spagnolo, diventando a tutti gli effetti l'attore più premiato in questa categoria. Bardem, inoltre, è attualmente in nomination agli Oscar 2022 per "Being the Ricardos" film diretto da Aaron Sorkin, in cui interpreta Dazi Arnas accanto a Nicole Kidman, anche lei candidata come miglior attrice, che interpreta Lucille Ball. Tra le interpreti che concorrono per l'ambita statuetta c'è anche la moglie, Penelope Cruz, per il ruolo da co-protagonista in "Madres Paralelas" di Pedro Almodovar.